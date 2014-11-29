ارتفاعات مازندران برفی شد

رستم زرودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نفوذ سامانه بارشی جدید در استان گفت: این سامانه جدید که سبب کاهش دما شده است، بارش برف را در مناطق کوهستانی به همراه داشته است.

وی به رانندگان و مسافران توصیه کرد تا در تردد از جاده های کوهستانی استان، ضمن رعایت مقرارات ایمنی، تجهیزات لازم به همراه داشته باشند.

زرودی با بیان اینکه سامانه بارشی در استان سبب بارشهای پراکنده باران شده است، گفت: تا ساعت ۹ صبح شنبه در رامسر ۶ میلی متر، نوشهر ۱۲، بابلسر ۱۳ قائمشهر ۶ میلی متر باران باریده است.

مدیرکل مدیریت بحران مازندران درباره خسارتهای بارندگی هفته گذشته در غرب استان نیز گفت: بارندگی های شدید هفته گذشته ضمن اینکه یک کشته برجای گذاشته، به بخش های مختلف نیز خسارت زده است.

زرودی گفت: بیشتر در سه بخش تاسیسات زیربنایی، کشاورزی، مسکونی و تجاری دچار خسارت شدیم که لیست خسارتها به مراکز مربوط ارسال شده است.