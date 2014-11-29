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۸ آذر ۱۳۹۳، ۱۳:۰۸

دانشگاه چمران به فناوري توليد حيوانات ترانسژن دست یافت

دانشگاه چمران به فناوري توليد حيوانات ترانسژن دست یافت

گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز موفق به دستیابی به فناوری تولید حیوانات ترانسژن شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر از اهواز، دکتر محمدرضا تابنده عضو هیئت علمی گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی در این خصوص توضیح داد: توليد اولين نوع موش هاي ترانسژن با بيان بالاي پروتئين درماني فاكتور مهار كننده لوسمي (LIF) پس از حدود دو سال تحقيقات و در قالب چهار پايان نامه به روش TMGT كه روش جديدي در زمينه توليد اين حيوانات به شمار می رود، در بخش بيوشيمي و بيولوژي مولكولي این دانشكده با موفقيت صورت گرفته است.

وی افزود: طراحي و تكثير حيوانات ترانسژن در سال هاي اخير به دليل كاربردهاي متعدد آنها به ويژه به منظور طراحي مدل هاي بيماري هاي انساني و توليد داروهاي نوتركيب توسعه چشمگيري يافته است. با اين حال به دليل پيچيدگي طراحي و هزينه بالاي توليد چنين مدل هايي، مراكز تحقيقاتي محدودي به تكنولوژي توليد اين حيوانات دست يافته اند و دستيابي به اين تكنولوژي يكي از شاخص هاي مهم توسعه مراكز تحقيقاتي و دانشگاه هاي فعال در اين زمينه به شمار می رود.

تابنده در خصوص سابقه دستیابی به فناوری تولید حیوانات ترانسژن گفت: در سال هاي اخير برخي مراكز تحقيقاتي و دانشگاه ها ي ايران به ويژه موسسه رويان جهاد دانشگاهي به اين مهم دست يافته و با توجه به اهميت موضوع، تبليغات گسترده اي به منظور ارائه اين دستاورد به مجامع علمي داخلي صورت گرفته است.

وی یادآور شد: توليد اين حيوانات به منظور درمان مدل هاي حيواني پاركينسون و مالتيپل اسكلروز در آينده و پروژه هاي جديدي به منظور توليد ساير حيوانات ترانسژن در برنامه کاری و تحقیقات آتی دانشکده دامپزشکی قرار دارد.

کد مطلب 2431962

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