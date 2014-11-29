۵ هزار سند قديمی حكومتی در يزد كشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا ملك ثابت اظهار داشت: این اسناد از ارگ حكومتی یزد، محل استانداری و فرمانداری قدیم یزد كشف و به مركز اسناد استان یزد منتقل شد.

وی افزود: این اسناد مربوط به جمع‌آوری اطلاعات انتخابات مجلس شورای ملی، دفتر ثبت تعرفه انتخابات دوره‌های ۱۵ و ۱۶و ... مجلس شورای ملی، مكاتبات جشن‌ های شاهنشاهی، چارت فرمانداری مستقل یزد، دفتر كدخدایان رسمی حكومتی یزد، دفتر درآمد آب وقف آباد، دفاتر اندیكاتور به همراه نقشه‌ های دستی و تصاویر قدیمی، گزارش‌ های مربوط به پیشرفت پروژه‌ های عمرانی، اطلاعات جزئی محلات، سازمان پیشاهنگی و دفترچه‌ های مخصوص مایحتاج عمومی است كه دارای ارزش تاریخی بسیاری است.

مدیر مركز اسناد ملی استان خاطرنشان كرد: هم‌ اكنون كارشناسان این سازمان در حال بررسی و طبقه‌بندی این اسناد هستند و پس از پردازش و ثبت اطلاعات اسناد در سیستم‌ ها می‌ توان آمار دقیقی از انواع و تعداد این اسناد ارائه داد.

ملك‌ ثابت تصریح كرد: هر چند با مشكل كمبود ظرفیت مخازن اسناد مواجه هستیم، اما تصمیم داریم حتی یك برگ از ابن اسناد، حتی اسناد غیرضروری را امحاء نكنیم.