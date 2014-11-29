بان کی مون کشتار مسلمانان در نیجریه را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"بان کی مون " دبیر کل سازمان ملل خواستار رسیدگی به اقدام تروریستی در نیجریه شده و از مقامات این کشور خواست تا عوامل آن را محاکمه کنند.

در بیانیه صادر شده از سوی سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، حمله به شهروندان غیرنظامی توجیه ناپذیر خوانده شده است.

روز گذشته بر اثر انفجار یک بمب در مسجد جامع ایالت کانو ی در شمال غرب نیجریه دهها نمازگزار مسلمان جان خود را از دست داده و صدها نفر مجروح شدند.

خبرگزاری فرانسه نیز تعداد کشته شدگان را 120 نفر و مجروحان را دست کم 270 نفر اعلام کرد.