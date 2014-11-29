انجام بیش از ۶۴ هزار بازدید از طرح های اشتغال کمیته امداد استان فارس

سهراب روستایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار كرد: یكی از فاكتورهای مهم در توانمندسازی خانواده های تحت حمایت كمیته امداد، موفق عمل كردن طرح های اشتغالزایی و پایداری آنها می باشد.

وی نظارت مستمر را لازمه اجرای موفق و پایدار طرح ها دانست و گفت: نظارت فنی از طرح های اشتغالزایی كمیته امداد به صورت دوره ای توسط ناظرین طرح های اشتغال و خودكفایی انجام می شود.

معاون اشتغال و خودكفایی كمیته امداد استان فارس با اشاره به اقدامات انجام شده توسط این نهاد در زمینه نظارت بر طرح های اشتغال و خودكفایی طی سال جاری، بیان كرد:از ابتدای سال جاری تاکنون ۶۴ هزار و ۶۰۰ بازدید و نظارت از طرح های خودكفایی فعال در كمیته امداد استان فارس انجام شده است.

روستایی با بیان اینكه بازدید از این طرح ها توسط ۶۶ ناظر فنی در سطح استان انجام شده، خاطرنشان كرد: ناظرین كمیته امداد در بازدید از این طرح ها، علاوه بر نظارت حسن اجرای طرح، راهنمایی و مشاوره های لازم جهت رونق و پویایی طرح ها را نیز ارائه می دهند.

وی همچنین از توانمند سازی مددجویان تحت پوشش و همچنین خانواده های آنان خبر داد و افزود: طرحهای مختلفی در سال جاری در راستای توانمند سازی آنان اجرایی شده و تا پایان سال نیز تعداد آنان افزایش پیدا می کند.

روستایی تصریح کرد: برای اجرای این تعداد بازید بیش از ۵ میلیارد و ۲۱۰ میلیون ریال هزینه شده است.