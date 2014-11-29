تلاش تنیسورها برای رسیدن به فینال/ هفته دوازدهم قرعه کشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با برگزاری سومین روز جدول اصلی هفته یازدهم رقابتهای بین‌المللی تنیس فیوچرز در کیش، تنیسورهای برتر در مرحله یک‌چهارم نهایی به مصاف یکدیگر رفتند و در نهایت با انجام ۴ دیدار نمایندگانی از کرواسی، آلمان و اسپانیا به مرحله نیمه نهایی راه یافتند.

نتایج کامل بازی‌ها به شرح زیر است:

* تونی اندرووچ از کرواسی - منسورادو از پرتغال (۰-۶ و ۱-۶ تونی اندرووچ از کرواسی)

* یوناس از آلمان - کوچیلا از پرتغال ( ۴-۶ ، ۶-۲ (۱) ۶-۷ یوناس از آلمان)

* لیزاریتوری از اسپانیا - مستر فورنل از اسپانیا ( ۳-۶ و ۵-۷ مستر فورنل از اسپانیا )

* الکسیس موزیالیک از فرانسه - دوژه ککز از کرواسی (۴-۶ و ۲-۶ دوژه ککز از کرواسی)

این رقابتها در بخش ۲ نفره نیز پیگیری شد که با انجام مرحله یک‌چهارم نهایی، تنیسورهایی از اسپانیا، فرانسه، مقدونیه، کرواسی، پرتغال و فرانسه موفق به صعود به مرحله نیمه نهایی شدند و امروز با انجام ۴ دیدار در ۲ بخش انفرادی و ۲ نفره تکلیف تنیسورهای صعود کننده به فینال مشخص می‌شود.

همچنین هفته دوازدهم این مسابقات با حضور سرداور و بازیکنان در مجموعه ورزشی المپیک کیش قرعه کشی شد تا با انجام ۲۱ دیدار تنیسورها به مصاف یکدیگر بروند و این در حالی است که تونی اندرویچ از کرواسی نیز با رنکینگ ۲۶۱ بخت نخست قهرمانی است.

این رقابتها به مدت ۳ هفته با مدیریت امیر صدری در جزیره کیش پیگیری می‌شود که شاندور از مجارستان به عنوان سرداور هفته دهم، علی کاتبی داور نشان نقره از ایران به عنوان سرداور هفته‌های یازدهم و دوازدهم و مسیح صلاح، امیر مهدویان، مهدی ملک‌زاده، سام صدری، سهیل صدری و سینا ابراهیمیان به عنوان کادر داوری مسابقات حضور دارند.