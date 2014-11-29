به گزارش خبرنگار مهر، فیلم مستند «عیار مشروطه» به مناسبت صد سالگی شهادت ستارخان در مراسم آغاز هشتمین جشنواره فیلم «سینما حقیقت» نمایش داده می شود و در این مراسم علاوه بر فیلمسازان و مهمانان حاضر، نوه پسری ستارخان با نام «سامی سردار ملی» نیز حضور خواهد داشت.

«سامی سردار ملی» نوه پسری ستارخان درباره ابعاد کمتر مطرح شده زندگی شخصی و مبارزه های پدربزرگ خود صحبت هایی را ارائه می کند.

هشتمین جشنواره سینماحقیقت با دو فیلم «عیار مشروطه» محمود یارمحمدلو و «میراث مجید» ساخته مصطفی آتشمرد ساعت 9:30 روز یکشنبه 9 آبان ماه در سینما فلسطین و سپیده آغاز می‌شود.