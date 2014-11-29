۸ آذر ۱۳۹۳، ۱۵:۰۸

نوه پسری ستارخان به جمع مستندسازان می‌آید

نوه پسری ستارخان در نمایش نخستین فیلم از هشتمین جشنواره سینما حقیقت با نام «عیار مشروطه» حضور خواهد داشت و درباره دلاوری های پدر بزرگ خود صحبت می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم مستند «عیار مشروطه» به مناسبت صد سالگی شهادت ستارخان در مراسم آغاز هشتمین جشنواره فیلم «سینما حقیقت» نمایش داده می شود و در این مراسم علاوه بر فیلمسازان و مهمانان حاضر، نوه پسری ستارخان با نام «سامی سردار ملی» نیز حضور خواهد داشت.

«سامی سردار ملی» نوه پسری ستارخان درباره ابعاد کمتر مطرح شده زندگی شخصی و مبارزه های پدربزرگ خود صحبت هایی را ارائه می کند.

هشتمین جشنواره سینماحقیقت با دو فیلم «عیار مشروطه» محمود یارمحمدلو و «میراث مجید» ساخته مصطفی آتشمرد ساعت 9:30 روز یکشنبه 9 آبان ماه در سینما فلسطین و سپیده آغاز می‌شود.

 

