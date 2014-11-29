به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدعلی همتی افزود: در سال 1391 هزینههای دارو 13 هزار و 600 میلیارد ریال بود، در سال 1392 این مبلغ به 23 هزار و 700 میلیارد ریال افزایش یافت و برآورد سال 1393 نیز 35 هزار میلیارد ریال را نشان میدهد.
همتی با اشاره به نگاه سلامتنگر در تدوین کتاب ارزش نسبی جدید گفت: بر این اساس خدمات مشاوره تغذیه در بیماران بستری بخشهای ویژه، برخی خدمات روانشناسی و روانپزشکی و برخی خدمات طب اجتماعی و همچنین بیش از 300 خدمت بالینی که در سالهای قبل در تعهد بیمهها نبود در تعهد سازمانهای بیمهگر قرار میگیرد.
معاون درمان سازمان تأمیناجتماعی همچنین از تحت پوشش قرار دادن خدمات ترک اعتیاد برای بیمهشدگان براساس مصوبه هیأت دولت و استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و افزود: تقبل هزینه خدمات مذکور از منابع داخل سازمان و بدون دریافت هیچگونه کمکی از منابع عمومی انجام میشود.
به گفته همتی، عرضه رایگان داروهای تخصصی جلوگیری از رد پیوند حین عمل و بعد از عمل پیوند و رایگان کردن خدمات دارویی و پاراکلینیکی و بستری براساس تعرفه دولتی برای بیماران مبتلا به بیماریهای هموفیلیA و B، تالاسمی ماژور و دیالیز مزمن از دیگر اقدامات سازمان تأمیناجتماعی برای بهبود خدمترسانی به بیمهشدگان است.
معاون درمان سازمان تأمیناجتماعی، رایگان کردن هزینه بستری براساس تعرفه دولتی در بیمارانی که در NICN و ICU به دستگاه تنفس مصنوعی وصل میشوند و تقبل تا 90درصد هزینه داروهای مورد مصرف در درمان سرطان و داروهای همراه را از دیگر اقدامات انجام شده توسط این سازمان برشمرد و گفت: همچنین رادیوتراپی بیماران مبتلا به سرطان براساس تعرفه دولتی، رایگان شده است.
همتی ارائه خدمات ویژه به بیمارن نیازمند و خاص را از اولویتهای سازمان تأمیناجتماعی برشمرد و اظهار داشت: در این رابطه پرداخت صد در صد هتلینگ درجه 4 به سالمندان تحت پوشش در آسایشگاه کهریزک و پرداخت صد در صد هزینه دارویی و بستری (براساس تعرفه دولتی) بیماران تحت پوشش در مؤسسه محک توسط سازمان تأمیناجتماعی انجام میشود.
وی در ادامه خدمت رسانی به مستمریبگیران را از اولویتهای سازمان تأمیناجتماعی برشمرد و گفت: در سال جاری از هیأت امنای سازمان مجوز حذف فرانشیز خدمات بستری این گروه از بیمهشدگان در مراکز دانشگاهی را اخذ کردیم و در مصوبه مذکور این اختیار به هیأت مدیره سازمان داده شده است که طرح حذف فرانشیز خدمات بستری مستمریبگیران تهیه و برای اخذ مصوبه هیأت مدیره سازمان ارسال شده است که انشاءا... در آینده نزدیک پس از تصویب به اجرا درخواهد آمد و تمامی این عزیزان در واحدهای دانشگاهی در بخش بستری همانند واحدهای ملکی از پرداخت فرانشیز معاف خواهند شد.
معاون درمان سازمان تأمیناجتماعی با بیان اینکه ارتقاء کیفیت خدمات هتلینگ در دستور کار این سازمان قرار دارد، افزود: هدف ارتقای کیفیت خدمات هتلینگ، افزایش پاسخگویی به انتظارات بیمهشدگان و افزایش رضایتمندی و بهبود عملکرد مراکز ملکی است.