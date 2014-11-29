پایان عملیات احداث ستون های پروژه تعریض پل ستارخان ظرف روزهای آینده

به گزارش خبرگزاری مهر ،مجری طرح های پل و ابنیه سازمان مهندسی و عمران شهر تهران ضمن اعلام خبر فوق افزود: تا به امروز علاوه بر اجرای 66 ستون در بخش شیبراهه های شمالی و جنوبی پل ستارخان، 6 عدد از ستون های موردنیاز در بخش میانی پل با استفاده از بتن خودمتراکم احداث شده و این مرحله از اجرای کار با احداث 2 ستون دیگر در بخش میانی به اتمام می رسد.

محمدحسن وساق با اعلام پیشرفت 35 درصدی پروژه تعریض درجا و مقاوم سازی پل ستارخان، از پیشرفت جبهه های مختلف کاری طبق برنامه زمان بندی خبر داد گفت: با توجه با ترافیک سنگین بزرگراه شیخ فضل الله در طول روز، اجرای برخی از اقدامات عمرانی در ساعات پایانی شب اجتناب ناپذیر است.

به گفته مجری طرح های پل و ابنیه سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، منافع اجرای پروژه تعریض و مقاوم سازی پل ستارخان نه تنها به دلیل رفع گلوگاه ترافیکی بزرگراه شیخ فضل الله شامل حال ترافیک عبوری این بزرگراه خواهد شد بلکه به دلیل بهبود منظر شهری و نصب 4 هزار متر مربع دیوارجاذب صوت، برخی از مشکلات دیرینه مردم از جمله بحث آلودگی صوتی ناشی از تردد خودروها روی پل را برطرف خواهد کرد.

با اجرای پروژه تعریض درجای پل ستارخان، عرض 8 متری هریک از مسیرهای این پل سواره رو به 11 متر افزایش می یابد و در نتیجه شرایط برخورداری از 3 خط عبوری در هر باند فراهم خواهد شد.