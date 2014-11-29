انتقاد هتلداران نسبت به روش اجرای فرایند استانداردسازی هتلها در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، در نامه ای که به امضای همه اتحادیه ها و اعضای جامعه هتلداری در کشور رسیده، خطاب به رئیس سازمان میراث فرهنگی نوشته شده است که آنها می خواهند تا درخصوص حذف واسطه بین هتلها و سازمان متولی (عوامل تطبیق) و سپردن امور به دست هتلدار با نظارت عالی سازمان میاث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری اقدام لازم انجام گیرد.

آنها پیشنهاد کرده اند که ضوابط استانداردسازی مربوط به هتلها ابلاغ شود تا مدیریت هر یک از هتلها براساس صلاحدید خود نسبت به این امر اقدام کرده و سازمان اقدام به درجه بندی هتل و طرح در کمیسیون درجه بندی کند.

در این صورت مدیریت هر یک از هتلها مختار است نسبت به بهره گیری از مشاوران ذی صلاح اقدام کند و وجود اجبار از بین برود.

پیش از این هتلداران در جلسه ای با رئیس سازمان میراث فرهنگی نیز این انتقاد خود را بیان کرده بودند.