۸ آذر ۱۳۹۳، ۱۵:۰۲

در گالری خورشید سمنان؛

نمایشگاه گروهی عکس‌خانه عکاسان شهمیرزاد افتتاح شد

سمنان –نمایشگاه گروهی عکس اعضای خانه عکاسان شهمیرزاد در گالری خورشید حوزه هنری استان سمنان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه گروهی عکس اعضای خانه عکاسان شهمیرزاد صبح شنبه با حضور سید عباس دانائی رئیس حوزه هنری استان سمنان و جمعی از عکاسان و هنرمندان، نمایشگاه گروهی عکس در گالری خورشید این نهاد گشایش یافت.

در این نمایشگاه ۴۵ اثر از ۱۸ عکاس عضو خانه عکاسان شهمیرزاد با موضوعات طبیعت، گردشگری و آثار باستانی در معرض دید عموم قرار گرفته است.

نمایشگاه گروهی عکس اعضای خانه عکاسان شهمیرزاد با همکاری حوزه هنری استان سمنان و موسسه فرهنگی هنری باران شهمیرزاد برپا شده است.

نمایشگاه گروهی عکس تا ۱۳ آذر ماه ۹۳ از ساعت ۹ تا ۱۲ و ۱۷ الی ۲۱ در گالری خورشید حوزه هنری استان سمنان واقع در سمنان، باغ فردوس، خیابان شهید صفائیان آماده بازدید علاقمندان است.

