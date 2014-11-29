به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه گروهی عکس اعضای خانه عکاسان شهمیرزاد صبح شنبه با حضور سید عباس دانائی رئیس حوزه هنری استان سمنان و جمعی از عکاسان و هنرمندان، نمایشگاه گروهی عکس در گالری خورشید این نهاد گشایش یافت.

در این نمایشگاه ۴۵ اثر از ۱۸ عکاس عضو خانه عکاسان شهمیرزاد با موضوعات طبیعت، گردشگری و آثار باستانی در معرض دید عموم قرار گرفته است.

نمایشگاه گروهی عکس اعضای خانه عکاسان شهمیرزاد با همکاری حوزه هنری استان سمنان و موسسه فرهنگی هنری باران شهمیرزاد برپا شده است.

نمایشگاه گروهی عکس تا ۱۳ آذر ماه ۹۳ از ساعت ۹ تا ۱۲ و ۱۷ الی ۲۱ در گالری خورشید حوزه هنری استان سمنان واقع در سمنان، باغ فردوس، خیابان شهید صفائیان آماده بازدید علاقمندان است.