آذربایجان شرقی در استعدادیابی هندبال از استان های برتر کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حکیم ایمانی ظهر شنبه در مجمع انتخابات هیات هندبال آذربایجان شرقی اظهار داشت: آذربایجان شرقی دارای ظرفیت بالایی در رشته هندبال است که این توان بالای خود را در میزبانی از مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا نشان داد.

وی ادامه داد: این توان بالا زمینه ساز توجه ویژه فدراسیون هندبال کشور به هندبال استان شده است.

ایمانی با بیان اینکه پایگاه های قهرمانی و استعدادیابی هندبال در استان های مستعد ساماندهی می شوند، گفت: مرکزیت شمالغرب کشور در خصوص استعدادیابی به تبریز واگذار شده است.

وی ادامه داد: ظرفیت ها و پتانسیل های موجود سخت افزاری و توان اجرایی مربیان و کادر هیات آذربایجان شرقی بالا بوده و به این ترتیب می توان به موفقیت در زمینه استعدادیابی امیدوار بود.

دبیر فدراسیون هندبال کشور افزود: باید پایگاه های قهرمانی هندبال را از حالت مشاهده ای خارج کرده و با یک رویکرد علمی و دستچینی، نخبگان هندبال را در قطب ها جمع آوری و شناسایی کنیم.

وی با اشاره به برگزاری دوره های خاص برای مربیان گفت: برای مربیان این پایگاه ها برنامه ها و کلاس های استعدادیابی برگزار خواهد شد و لازمه این امر همیاری و همکاری هیات های ورزشی سراسر کشور است.

هندبال آذربایجان شرقی در مسیر رو به جلو قرار دارد

سید محمد شروین اسبقیان، مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی نیز در این جلسه گفت: توان و پتانسیل بالای میزبانی رقابت های مهم آسیایی و بین المللی را به عینه در سال ۹۳ با برگزاری رقابتهای شطرنج قهرمانی باشگاههای آسیا، تور دوچرخه سواری نیمه حرفه ای ایران- آذربایجان و هندبال نوجوانان قهرمانی آسیا با حمایت های بی نظیر استاندار و شهرداری تبریز و سازمان ورزش شهرداری دیده شد و تمامی نمایندگان آسیایی و جهانی بر برگزاری بی عیب و نقص رقابت ها تاکید داشتند.

وی برگزاری رقابتهای قهرمانی نوجوانان آسیا در تبریز را بی نظیرترین رقابتهای آسیایی دانست و افزود: برگزاری این دوره از رقابت ها در کنار حمایت ها و همدلی و صمیمیت و یکدلی هیات هندبال و اداره کل ورزش و جوانان استان و شهرستان تبریز موجب شد تا این رقابت ها را بهترین و بی نظیرترین رقابت ها در چند سال گذشته قلمداد شود و پس از رقابت ها با اهدای کف پوش استاندارد، این استان میتواند میزبان رقابت های مهمتری باشد.

اسبقیان هندبال استان را در مسیر رشد توصیف کرد و افزود: هندبال آذربایجان شرقی با حضور در لیگ برتر و دسته یک با حمایت های شهرداری و تلاش هیات هندبال شهرستان مراغه در طول چهار سال گذشته با روند حرکتی رو به جلو در بین سه استان برتر کشور قرار گرفته و این مقام در سال آتی نیز قابل ارتقاست.

وی ادامه داد: با توجه به شهرستان ها و استعدادیابی با برنامه ریزی منسجم و راهبردی و با تکیه بر مسائل فرهنگی و تفکر بسیجی میتوان هندبال استان را پربار تر کرد و اهداف وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون را محقق کرد.

مدیر کل ورزش و جوانان استان افزود: با تصویب یک درصد سهم ورزش در بودجه ۹۴ در مجلس شورای اسلامی شاهد رتبه بهتر ورزش کشور در المپیک برزیل و بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا خواهیم بود.

وی افزود: مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی آذربایجانشرقی حامی یک درصد سهم ورزش در بودجه ۹۴ هستند و با اختصاص یک درصد سهم ورزش در بودجه سال ۹۴، ورزش کشور و استان شاهد شکوفایی و تحول عظیمی می شود و مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی آذربایجان شرقی حمایت خود را برای تصویب در مجلس شورای اسلامی اعلام داشته اند.

اسبقیان در ادامه تصریح کرد: اگر این اتفاق برای بودجه ورزش روی دهد، کمک مهمی به امر توسعه ورزش در جنبه های مختلف قهرمانی، همگانی، زنان و حتی سلامت جامعه و رفاه کارکنان ورزش و جوانان خواهد بود و امیدوارم نمایندگان محترم مجلس در صحن علنی با آن موافقت کنند.

مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی در ادامه بیان داشت: نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نسبت به سهم پیش بینی شده یک درصد ورزش در بودجه سال ۹۴ نگاهی مثبت دارند و با تصویب این طریق کمک بزرگی به ورزش و توسعه آن خواهد شد و بسیاری از مشکلات ورزش برطرف میشود.

اسبقیان در خصوص هندبال آذربایجانشرقی گفت : بر اساس دستورات و پیگیری ها و حمایتهای دکتر اسماعیل جبارزاده استاندار آذربایجانشرقی میزبانی رقابتهای قهرمانی هندبال باشگاههای آسیا و جوانان آسیا و حتی جهان را در سال آتی برگزار خواهیم کرد.

هندبال آذربایجان شرقی بر روی استعدادیابی تمرکز ویژه ای کرده است

رییس هیات هندبال آذربایجان شرقی گفت: هندبال استان بر روی استعدادیابی تمرکز ویژه ای کرده است.

علیرضا موسویان در این مراسم اظهار داشت: در طول چهار سال گذشته هیات هندبال آذربایجان شرقی روند صعودی مناسبی داشته و از رتبه نهمی کشور در سال ۸۹، ششمی در سال ۹۰، چهارمی در سال ۹۱ به رتبه سومی در سال ۹۲ با ۴۹۱ امتیاز پس از اصفهان و خراسان رضوی برسد.

وی با اشاره به حمایت های ویزه مسئولان استان از این رشته ورزشی گفت: این موفقیت ها حاصل حمایت های مدیر کل ورزش و جوانان استان، تلاش روسای هیات های هندبال شهرستان ها و کادر اجرایی و فنی هیات بوده است.

موسویان ادامه داد: در طول چهار سال گذشته توجه ویژه ای به امر استعدادیابی در ورزش هندبال شده است و استعدادهای خوبی از این استان به ورزش کشور راه یافته اند.

رییس هیات هندبال استان با اشاره به برنامه های خود برای چهار سال آینده نیز گفت: برای چهار سال آتی با تمرکز بر استعدادیابی، توجه به شهرستان ها، توجه ویژه به هندبال بانوان و توسعه توان علمی مربیان و داوران سعی در ارتقای این رشته ورزشی خواهیم داشت.

در اجرای ماده ۱۵ اساسنامه هیات های ورزشی، مجمع انتخابات رییس جدید هیات هندبال آذربایجانشرقی به ریاست سید محمد شروین اسبقیان مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجانشرقی و نائب رییسی حکیم ایمانی دبیر فدراسیون هندبال کشور در سالن کنفرانس استادیوم تختی تبریز برگزار شد و علیرضا موسویان بمدت چهار سال دیگر با کسب ۱۸ رای به سمت رییس این هیات ابقا شد.

در مجمع انتخابات هیات هندبال تنها یک کاندیدا و ۱۹ نفر از اعضا مجمع حضور داشتند و موسویان برای چهار سال آتی برای این منصب انتخاب شد