به گزارش خبرگزاری مهر، تاریخ شفاهی، امروزه در همه دنیا مورد توجه است. هر کشوری که پیشینهای برای خود قائل است، حتما سهمی از کار فرهنگیاش را به این زمینه مهم اختصاص میدهد. توجه عمومی به تاریخ شفاهی، راهبردی بودن این گونه تاریخنگاری را نشان میدهد. بخشی از این توجه را میشود در فضای مجازی و در قالب سایتهای متعدد دید.
در این گزارش، تعدادی از سایتهای فعال در زمینه تاریخ شفاهی جهان معرفی شده اند.
انجمن تاریخ شفاهی
www.oralhistory.org
انجمن تاریخ شفاهی تلاش میکند، تمام افراد علاقهمند به تاریخ شفاهی را دور هم جمع کند و هم راهنماییهای تخصصی و هم محیطی دانشگاهی را برای به اشتراکگذاری اطلاعات فراهم کند. این انجمن به تهیه یک خبرنامه آنلاین، راهنمایی ارزیابی تاریخ شفاهی اقدام کرده است. همچنین بین مجموعههای تاریخ شفاهی و مراکز مختلف در سراسر آمریکا ارتباط برقرار میکند. هر کسی میتواند نشریه تاریخ شفاهی با راهنمای آموزگار را از این سایت خریداری کند. علاوه بر این انجمن، دستاوردهای برجسته در تاریخ شفاهی را با برگزاری مراسم اهدای جوایز، مورد تقدیر قرار میدهد.
تواریخ شفاهی
www.oralhistory.org.uk
این وبسایتِ دولت انگلستان که توسط جامعه تاریخ شفاهی راهاندازی شده است، نظرات عملی درباره چگونگی انجام یک پروژه تاریخ شفاهی را تنظیم میکند. این جامعه یک ژورنال منتشر کرده است و اجلاسها و پیوندهایی برای سازمانهای تاریخ شفاهی ارائه میکند.
کتابخانه کنگره
www.loc.gov
کتابخانه کنگره یکی از سایتهای ارزشمند و تاثیرگذار در زمینه تاریخ آمریکا و مطالعات عمومی است. صفحه آموزشی کتابخانه کنگره «چشماندازی برای معلمان» از هفت میلیون سند تاریخی، عکس، نقشه، فیلم و نوارهای صوتی را در خود جای داده است. در حالی که بیشتر کارهای ارائه شده نوشته محور هستند. برخی دیگر قطعات صوتی و تصویریِ طولانی، مانند تاریخچههای شفاهی دارند. معلمان تاریخ آمریکایی باید با یادبودهای آمریکا درس خود را شروع کنند. اما حجم زیادی مجموعههای LOC را میتواند در آنجا یافت. همه میتوانند طبق موضوع یا جستوجوی واژگان از این وبسایت استفاده کنند. تمام موارد ارائه شده شامل راهنماهایی درباره نحوه استفاده از مجموعهها هستند.
فصاحت آمریکایی
WWW.americanrhetoric.com
این یک سایت چند رسانهای گسترده است که حاوی یک بانک آنلاین سخنرانیها، نحوه شیوایی در کلام و 100 سخنرانی برتر آمریکا است. بانک سخنرانی آنلاین، 291 لینک فعال به بیش از 5000 متن کامل، نسخههای صوتی و تصویری کاملِ سخنرانیهای عمومی، خطابهها، مذاکرات قانونی، اجلاسها، مباحثات، مصاحبهها، وقایع رسانهای ضبط شده دیگر و یک یا دو بیانیه را در خود دارد. موارد صوتی بیش از 200 قطعه صوتی کوتاه از سخنرانان مشهور، فیلمها، خطابهها، ترانههای محبوب و وقایع رسانههای شورانگیز اجرا شده توسط سیاستمداران، بازیگران، روحانیون، ورزشکاران، خوانندگان مشهور و ناشناخته و دیگر شخصیتهای مهم را شامل میشود. شما همچنین میتوانیم سخنرانیهای مهم سیاستمداران آمریکایی را قرن بیستم یا حتی سخنرانان هالیوود را پیدا کنید. لینکها به صورت ترتیب الفباییِ اسم افراد تنظیم شدهاند.
سایت H-Oralhist
www.h-net.msu.edu/oralhist
سایت H-Oralhist یک شبکه گفتوگو برای محققان و کسانی که به مطالعات و تمرینات تاریخی میپردازند، است. این شبکه با انجمن تاریخ شفاهی در ارتباط است و لینکهایی را به پروژههای تاریخ شفاهی بر اساس موضوع و همچنین وبسایتهای دارای فایل صوتی در خود دارد.
داستانهایشان را میگویند
پروژه آرشیو تاریخ شفاهی مدرسه شهری
از Telling Their Stories دیدن کنید و بهترین پروژههای تاریخ شفاهی انجام شده در کل کشور، توسط دانشآموزان را بخوانید، ببینید و گوش کنید. دانشآموزان دبیرستانی در مدرسه شهری سانفرانسیسکو سه مصاحبه عالی در زمینه تاریخ شفاهی انجام داده است که در سایت به نمایش درآمدهاند: پناهندگان و بازماندگان هولوکاست، آزادکنندگانِ کمپهای جنگ جهانی دوم و پناهندگان ژاپنی آمریکایی.
دانشآموزان مدرسه شهری، مصاحبهها را اداره، فیلمبرداری و بازنویسی کردهاند؛ صدها فایل تصویری مربوط به هر نقلقول را تهیه کردهاند و سپس مصاحبهها را با متن و ویدئو کامل در این سایت عمومی قرار دادهاند. انجمن ملی مدارس مستقل (NAIS) از مدرسه شهری برای گفتن پروژههای داستانی به کمک هماهنگی فوقالعاده فناوری با جایزه تشخیص لبههای راهنما تقدیر کرد. معلمان علاقهمند به انجام یک پروژه تاریخ شفاهی، میتوانند با مسئول فناروی مدرسه شهری، هاروارد لوین تماس بگیرند.
تاریخ شفاهی: پروژه قرن آمریکا
WWW.americancenturyproject.org
«پروژه قرن آمریکا» توسط گلن وایتمن، نویسنده گفتوگو با گذشته؛ استانداردهای مشارکت دانشآموزان و برگزاری جلسه در تاریخ شفاهی (AltaMira Press، 2004)، تهیه شده است. برای این پروژهها دانشآموزان با افرادی که به شکلدهی وقایع کمک کردهاند یا شاهد وقایع یا دورههایی بودهاند که تجربیات آمریکا در قرن بیستم را تشکیل میدهند، مصاحبه میکنند. مصاحبهشوندگان شامل رزمندگان، فعالان حقوق مدنی، سیاستمداران و پیشخدمتهای رستورانها که به بازماندگان بحران بزرگ و هولوکاست خدمت کردهاند، هستند. وایتمن رویههایی را برای راهنمایی دانشآموزان در زمینه تاریخ شفاهی و آرشیوی از پروژههای دانشآموزان را تهیه کرده است. در این جا همچنین کارگاهی برای مربیان وجود دارد.
1968: تمام جهان نظاره گر بود
WWW.stg.brown.edu/project/1968
«1968: تمام جهان نظاره گر بود»یک پروژه تاریخ شفاهی است که توسط دبیرستان کینگ استون شمالی و گروه فناوری تحقیقی دانشگاه براون ساخته شده است. اساس آن جمعآوری دوباره یک گروه از مردم روود آیلند با تاکید بر وقایع و مسائل اساسی رخ داده در سال 1968 است و روزنوشتها، نوارهای صوتی و داستانهای ویرایش شده را دربر دارد. داستانها به جنگ ویتنام، تنشهای حقوق مدنی و همچنین قتل مارتین لوتر کینگ و رابرت کندی میپردازد.
صدای گذشته
WWW.oldsegundo.com/webquests
در این پروژه تاریخ شفاهی که برای کلاسهای 6 تا 12 تهیه شده است، دانشآموزان فرآیند تاریخ شفاهی را تا زمان تماس و مصاحبه با یک رزمنده جنگ جهانی دوم و شخصی که در زمان جنگ جهانی دوم زندگی کرده است، پی میگیرند. دانشآموزان آرشیوی از نوارهای شمارهگذاری شده تاریخ شفاهی را تهیه میکنند و سپس به تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده در زمان فعالیتهای تحقیقی و مصاحبه میپردازند.
مستندسازی آمریکای شمالی
www.docsouth.unc.edu
مستندسازی آمریکای شمالی (DAS) یک مجموعه بیهمتا از منابع تهیه شده توسط دانشگاه کارولینای شمالی درباره تاریخ، ادبیات و فرهنگ شمالی از دوره مستعمراتی در دهههای اولیه قرن بیستم است. مستندسازی آمریکای شمالی برای معلمین، دانشآموزان و محققان، طیف گستردهای از عناوین که آنها میتوانند به عنوان مرجع، مطالعه، آموزش و تحقیق استفاده کنند، تدارک دیده است. امروزه DAS ده مجموعه موضوعی از منابع دست اول برای مطالعه تاریخ، ادبیات و فرهنگ شمالِ آمریکا، از قبیل تاریخ شفاهی آمریکای جنوبی، ترکیبات هنری صحیح و منصفانه: نوشتههای قبل از جنگ داخلی، روایتهای اول شخص از آمریکای شمالی و روایات بردگان آمریکای شمالی است.
نورماندی
WWW.britannica.com/dday
نورماندی قسمتی از راهنمای مطالعه جنگ جهانی دوم است. بخش مهم آن تاریخ شفاهی رزمندگان است که اغلب فیلمهای جنگ، نمودارها و نقشههای محاورهای، یک گالری تصاویر، اسناد جنگ، راهنمای فعالیتهای آموزشی و موارد دیگر است.
صداهای داست باول
www.memory.loc.gov
این سایت، زندگی روزمره ساکنان کالیفرنیای مرکزی را در سالهای 1940 و 1941 مستند میکند. در اینجا نوارهای ضبط شده، تصاویر، ابزار نسخ خطی، نشریات، منابع مرتبط و موارد دیگر وجود دارد.
مکالمات Studs Terkel
WWW.studsterkel.org
این سایت توسط جامعه تاریخی شیکاگو تهیه شده و به بررسی زندگی و کار studs terkel یک تاریخ دان شفاهی مهم آمریکایی، می پردازد. گالری ها بر مصاحبه هایی که آقای ترکل برای کتاب های خود و انجام داده است، می باشد. همچنین سایت در بردارنده مصاحبه های چند رسانه ای با او است.
جنگ جهانی دوم با خاطر سپرده شد
www.usd230.k12.ks.us
این سایت برای ارائه داستان های گفته نشده کسانی که در زمان جنگ جهانی دوم زندگی کرده اند، ایجاد شده است. سناتور سابق باب دول و تاریخ دان استقن آمبروز در بین کسانی قرار دارند که با سایت همکاری می کنند.
ویتنام؛ داستان هایی از زمان جنگ (PBS)
www.pbs.org
این سایت دربردارنده اطلاعات زمینه ای درباره جنگ ویتنام، داستان های دست اول از رزمندگان، یک راهنمای موضوعات و یک بخش جستجو است.
جنگ خلیج فارس
www.pbs.org
این سایت تاریخچه جالت توجه و گسترده ای از جنگ خلیج فارس از چشم انداز کسانی که درگیر آن بوده اند را ارائه می کند. طبقات بزرگ شامل داستان های شفاهی، قصه های جنگی، سلاح و فناوری است. همچنین در این سایت، نقشه، شرح زمانی وقایع، تصاویر، تالیفات، یک بحث درباره بیماری خلیج فارس و موارد دیگر وجود دارد. همچنین شامل منابع دست اول از سربازان و خلبانان در مناطق جنگی که توسط عراقی ها دستگیر شده و مورد بازجویی قرار گرفته بودند، است.
به دنبال ورشکستگی (رزمندگان آمریکایی- ژاپنی جنگ جهانی دوم)
www.goforbroke.org
این سایت آموزشی یکی از منابع اصلی برای مربیان، دانش آموزان محققان و عامه مردم برای یادگیری درباره میراث رزمندگان جنگ جهانی دوم آمریکایی- ژاپنی است. این سایت بهترین ویدئوها را در زمینه تاریخ شفاهی و همچنین طرح های تدریس، فعالیت های دانش آموزان، واژه نامه، خطوط زمانی، عکس ها و نقشه های محاوره ای را در دسترس قرار داده است.
آرشیو تاریخ شفاهی را تجرس درباره جنگ جهانی دوم
Oralhistory.rutgers.edu
تجربیات شخصی مدران و زنانی را که در جبهه داخلی و جبهه های خارجی خدمت کرده اند؛ براساس مصاحبه های عمیق با کسانی که در زمان جنگ جهانی دوم زندگی کرده اند، با تمرکز بر گروه هدف پسران و دختران فارغ التحصیل کالج را تجرس شروع می شود.
گارد ساحلی آمریکا
www.uscg.mil
وب سایت گارد ساحلی آمریکا داستان های شفاهی از افسران سابق، داستان های شفاهی عمومی و تجربیات عمده جنگ جهانی دوم را شامل می شود. این سایت در حال گسترش است و در اخیرا تجربیات ویتنام را نیز اضافه کرده است.
تاریخ شفاهی سازمان نیروی دریایی آمریکا
www.usni.org
مصاحبه های جامع و ثبت شده روی نوار از مردمی که در حوزه دریایی تاریخ ساز بوده اند. این مصاحبه ها سپس رونویسی، تفسیر، فهرست نویسی و دسته بندی شده اند. هم چنین شامل برخی پروژه های اختصاصی درباره افسران امروزی WAVE و زندانیان جنگ ویتنام است.
آرشیو اسناد جنگ جهانی اول
www.lib.byu.edu
آشیو اسناد مهم جنگ جهانی اول؛ خاطرات و یادداشت های شخصی بی شماری را با اتصال به سایت های دیگر با موضوع جنگ جهانی اول در سراسر جهان، در اختیار می گذارد.
انجمن خاطرات نود و یکمین گروه بمب افکن
www.91stbombgroup.com
این سایت شامل عکس ها، موسیقی، خاطرات و بیش از 50 داستان است.
384 مین گروه بمباران
www.384thbg.iwarp.com
مجموعه ای از 17 داستان و عکس هایی درباره اعضای 384 مین گروه بمباران، که توسط رزمندگان و بستگان آن ها ارائه شده است.
سایت آلبرت آر. پانبیانکو درباره جنگ جهانی دوم
www.45thinfantrydivision.com
آلبرت آر. پانبیانکو تجربیات خود در گروهان 45 ام پیاده نظام هنگ 175 را منتشر کرده است و شامل لینک های زیادی به تقسیمات پیاده نظام دیگر و سایت های نیروهای مسلح است.
موزه میراث نیروی هوایی آمریکا
www.airpowermuseum.org
برنامه تاریخ شفاهی رزمندگان جنگ جهانی دوم؛ دارای مجموعه ای بی همتا از بیش از 2000 داستان شفاهی از رزمندگان نیروی هوایی در جنگ جهانی دوم است.
چارلی 666: یادمان جنگ جهانی دوم
www.nathanielblumberg.com/charlie
خاطرات شخصی، درباره جنگ از سرجوخه ناتان بلومبرگ و ناتانیل بلومبرگ.
موزه پایگاه نیروی هوایی داور (dover)
Amcmuseum.org/history
مباحث تاریخی و همچنین لینک های زیادی به سایت های مرتبط دارد.
هنر شخصی
www.private-art.com
مجموعه ای از نامه های جنگ جهانی دوم که به خانه و از خانه ارسال شده است.
صدای جنگ جهانی دوم برای استفاده در کلاس
www.wwiihistoryclass.com
شامل صفحات زیادی از منابع، طرح درس و ایده هایی برای معلمان دانش آموزان، بیش از 130 رونویس مصاحبه، یک بخش راهنمای گام به گام انجام تاریخ شفاهی و همچنین گنجینه ای از اطلاعات درباره دسته ها، پژوهش های دانشگاهی، مسابقات و پیوندهایی به سازمان های رزمندگان، نقشه ها و منابع جغرافیایی، سایت های تحقیقی، اسناد و تصاویر، ترجمه ها، درخواست قبرو سایت های تاریخ شفاهی است.
مترجم: علیرضا جابری