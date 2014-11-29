هشدار نسبت به شیب ایدز در کشور/ سهم رفتارهای جنسی در مبتلایان

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اکبر سیاری در مراسم افتتاح آزمایشگاه مرجع منطقه ای HIV ایدز در درمانگاه شهید جعفری، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: از ابتدای پیدایش بیماری ایدز در کشور و با وجود برخی مسائل فرهنگی در جامعه که امکان صحبت در مورد علل و نحوه ابتلا به ایدز را فراهم نمی کرد، مسئولان بهداشتی جهت اطلاع رسانی به منظور جلوگیری از ابتلا به این بیماری تلاش های زیادی کردند.

به گفته وی، موج دوم این بیماری مربوط به معتادان تزریقی بود. این گروه محدود بودند و امکان دسترسی و کنترل آنها میسر بود ولی اکنون موج سوم ایدز یعنی انتقال از طریق رفتارهای پرخطر جنسی شایع شده است و به دلیل این که این گونه رفتارها پنهان و گسترده هستند، نگرانی از افزایش مبتلایان به ایدز، از گذشته بیشتر شده است.

سیاری همچنین خاطرنشان کرد: نکته بسیار مهم در رابطه با ایدز این است که نباید این بیماری را پنهان کنیم و با اطلاع رسانی به موقع به خصوص به نسل جوان باید از بروز موارد جدید HIV ایدز پیشگیری نماییم.

معاون وزیر بهداشت افزود: نظر تمام متخصصان و محققان این است که در رفتارهای جنسی، مردم باید خویشتن داری کنند، در غیر اینصورت باید ازدواج کرده و در روابط با همسر خود متعهد باشند. اگر هیچ کدام از این موارد میسر نبود، باید از وسایل پیشگیری استفاده کنند.

وی با تاکید بر این که وسایل پیشگیری باید به طور رایگان در دسترس همگان باشد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر در حدود 34 درصد موارد ابتلا به ایدز از طریق انتقال جنسی است و اگر به این مساله نپردازیم، شیب منحنی ایدز که در تمام دنیا رو به کاهش است، در کشور ما افزایش خواهد یافت.

سیاری با بیان این که شهر تهران نیاز به مراکز مشاوره ایدز دارد تا از این طریق افراد در معرض خطر بتوانند از خدمات مشاوره و پبشگیری در آنها استفاده کنند، ادامه داد: در مراکز وابسته به وزارت بهداشت تمام این خدمات به طور رایگان عرضه می شود. به طوری که هزینه هر بیمار مبتلا به ایدز ماهانه دو میلیون تومان است و اگر فرد مبتلا به ایدز مقاوم به درمان شده باشد، این هزینه به 5 تا 10 میلیون تومان در ماه می رسد. البته تمام این هزینه ها توسط دولت پرداخت می شود.

به گفته معاون بهداشت وزارت بهداشت، نکته مهم در رابطه با ایدز، ابتلای بیماران به سل مقاوم به درمان است که دولت ماهانه 50 میلیون تومان هزینه 6 ماه بستری افراد مبتلا به این بیماری را می پردازد. در حالی که اگر برنامه کنترل سل مقاوم به درمان اجرا شود، هزینه های کمتری به اقتصاد خانواده ها و اقتصاد سلامت تحمیل خواهد شد.

وی در پایان بر لزوم افزایش حمایت های اجتماعی از مبتلایان به ایدز تاکید کرد و گفت: ایدز علاوه بر این که جسم را درگیر می کند، یک معضل اجتماعی بزرگ و تهدیدکننده جامعه است و برای کنترل آن در جامعه نیاز به همکاری تمام ارگان های جامعه داریم.