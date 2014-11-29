یک میلیون و 650 هزار واحد مسکن مهر در انتظار افتتاح است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد اصغری مهرآبادی ظهر شنبه در شورای مسکن گیلان که با حضور مسئولان استانی در سالن اجتماعات استانداری برگزار شد، از فروش اقساطی 700 هزار واحد مسکن مهر در سطح کشور خبر داد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر قراداد دو میلیون و 300 هزار واحد مسکن مهر در سراسر کشور به امضا رسیده است، اظهار داشت: هم اکنون عملیات سفت کاری دو میلیون واحد به اتمام رسیده و 140 هزار واحد نیز تا پایان سال می تواند به بهره برداری برسد.

مجري ويژه و قائم مقام وزير در طرح مسكن مهر ادامه داد: از سه شنبه هفته جاری به مدت دو هفته روزانه مشکلات روند ساخت مسکن مهر چهار استان کشور در دستور کار قرار می گیرد تا بنا به سفارش رهبر معظم انقلاب واحدهای مورد نظر در سریع ترین زمان ممکن به متقاضیان واگذار شود.

وی با اشاره به اینکه طرح های مسکن مهر که کمتر از 100 واحد مسکونی بوده باید در سریع ترین زمان به مردم واگذار شود، گفت: در راستای اجرای پروژه مسکن مهر 50 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی تزریق شده که بانک مسکن با 43 هزار میلیارد تومان بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.

اصغری مهرآبادی با تاکید بر اینکه وام مسکن مهر از 25 میلیون تومان به 30 میلیون تومان ارتقا یافته است، افزود: تنها میزان وام شش هزار واحد مسکن مهر در گیلان که عملیات اجرایی آنها دیرتر از سایر واحدها آغاز شده به 30 میلیون تومان نرسیده است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر برای فراهم کردن زیرساخت های مسکن مهر در گیلان به 160 میلیارد تومان اعتبار نیاز بوده که تنها 50 درصد آن از ان شهر رشت است.

مجري ويژه و قائم مقام وزير در طرح مسكن مهر با بیان اینکه مردم باید آورده های خود را افزایش دهند، ادامه داد: علاوه بر این 9 میلیارد تومان یارانه به پروژه های مسکن مهر گیلان اختصاص یافته که هم اکنون 100 درصد آن محقق شده است.

وی با اشاره به اینکه مهمترین مشکل در تامین زیرساخت مسکن مهر در گیلان از آن بخش فاضلاب است، گفت: رسیدگی به وضعیت فاضلاب مسکن مهر در گیلان به ویژه شهر رشت در راس برنامه های وزارت راه و شهرسازی قرار دارد تا مردم منطقه با مشکلات کمتری روبرو شوند.