سکوت دختران شناگر بالای ۱۵ سال شکسته شد/ ورزش بانوان پررنگ تر شود

مهین عجمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات شنا قهرمانی کشوری مسافت کوتاه ویژه بانوان بالای ۱۵سال با عنوان جام ری و با حضور حضور ۱۱ تیم از استان مختلف کشور در استخر شهید سبزعلی دولت آباد شهرری در ۱۹ ماده برگزار شد که پس از رقابتهای سخت و نزدیک شرکت کنندگان با پایان مسابقات برگزیدگان معرفی شدند.

فارس قهرمان قهرمانان شنای بانوان شد

وی با ذکر این مطلب که در پایان رقابت ها زهرا حسین زاده از فارس به عنوان قهرمان قهرمانان معرفی شد، عنوان کرد: ورزشکارانی از تهران، خراسان رضوی و البرز نیز موفق به کسب رتبه های اول تا سوم در بخشهای مختلف این مسابقات شدند. بر اساس رتبه بندی ها تیم فارس با کسب ۵۸۲ امتیاز مقام اول، ستارگان دلفین با کسب ۵۷۱ امتیاز مقام دوم، داماش تهران با کسب ۳۹۰ امتیاز مقام سوم را از آن خود کردند.

این مسئول افزود: این دوره از مسابقات در ۱۹ ماده شامل ۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰، ۴۰۰ متر آزاد، ۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰ متر قورباغه، ۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰ متر پروانه، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ متر کرال پشت، ۱۰۰ و ۲۰۰ متر مختلط انفرادی و ... برگزار شد.

سکوت ورزشی دختران بالای ۱۵ سال شکسته شد

نائب رئیس هیئت شنا ری ادامه داد: این دوره از مسابقات با حضور پنج داور با سرداوری حمیرا میرابی برگزار شد که محل استقرار و خوابگاه دختران در هتل آفتاب ضلع غربی حرم مطهر امام خمینی(ره) بود.

عجمی در پاسخ به سوالی مبنی بر میزان استقبال از این دوره مسابقات بیان کرد: این دوره از مسابقات در حالی برپا شد که دختران بالای ۱۵ سال حدود دو سال بایکوت شده بودند و اکنون با استقبال خوبی همراه بود، سطح مسابقات بسیار مطلوب و به لحاظ کیفی عالی بود و طبق نظر سنجی که از ۱۱ استان شرکت کننده صورت گرفت، از محل میزبانی، کادر فنی و اجرایی راضی بودند.

مسابقات ورزشی ویژه بانوان استمرار یابد

این مسئول در پاسخ به سوالی دیگری درباره ظرفیت های کنونی، خلاء های موجود و درخواست آنان از مسئولان اظهار داشت: هم اکنون این رشته ورزشی در رده سنی ۱۵ سال به بالا بایکوت می شود و برای برگزاری مسابقات اهمیت های لازم به آنان نمی شود اما اگر این مسابقات به شکلی مطلوب ادامه یابد، دختران کشور انگیزه و روحیه لازم برای حضور در عرصه های ورزشی را پیدا خواهند کرد.

لازم به ذکر است؛ مسابقات شنای قهرمانی کشوری مسافت کوتاه بانوان جام ری به میزبانی شهرری در استخر شهید سبزعلی برگزار شد. این مسابقات طی دو روز پنج شنبه و جمعه ۶ و ۷ آذر ماه جاری با حضور ۷۹ نفر از بانوان رده سنی ۱۵ سال به بالا و با شرکت تیم هایی از استانهای آذربایجان شرقی، داماش تهران، ستارگان دلفین تهران، مشاور ورزش های آبی قزوین، فارس، استخر پارالمپیک تبریز، ناجیان راستین البرز، استخر غدیر رودهن، چهارمحال بختیاری، اصفهان، خراسان رضوی برگزار شد.