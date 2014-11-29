سقوط شاخص کل بورس به کانال 73 هزار واحد

به گزارش خبرنگار مهر، تالار شیشه ای امروز شنبه همانند دو روز کاری گذشته بورس سراسر قرمزپوش بود؛ به نحوی که شاخص 30 شرکت بزرگ 65 واحد، آزاد شناور 968 واحد، بازار اول 622 واحد، بازار دوم هزار و 562 واحد و صنعت 548 واحد افت را تجربه کردند.

امروز تعداد یک میلیارد و 394 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 358 میلیارد تومان در122 هزار نوبت معاملاتی دادوستد شد.



ارزش بازاری بورس که روز چهارشنبه هفته گذشته 336 هزار میلیارد تومان بود، امروز به 329 هزار میلیارد تومان افت کرد.

شاخص کل بورس و اوراق بهادار در جریان معاملات چهارشنبه هفته گذشته بازار سرمایه با 664 واحد افت مواجه شد و در نهایت تا ارتفاع 74 هزار و 76 واحدی سقوط کرد.