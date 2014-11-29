تشخیص تولد نوزادان سالم از مادران مبتلا به ایدز در اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، مرجان مشکاتی ظهر امروز در آئین افتتاح شبکه آزمایشگاهی تشخیص "اچ آی وی" اظهار داشت: راه اندازی شبکه آزمایشگاهی تخصصی و منطقه ای ایدز در اصفهان، به تولد کودکان سالم از مادران مبتلا به ایدز کمک بسیار می کند.

وی بیان داشت: تاکنون ۱۵ مورد تولد نوزاد سالم از مادران مبتلا به بیماری ایدز در استان اصفهان داشته ایم.

کارشناس مسئول بیماری ایدز مرکز بهداشت اصفهان خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه این مادران مبتلا به ایدز به موقع شناسایی شدند و تحت کنترل و مراقبت قرار گرفتند موفق به تولد نوزادان سالم شدند.

وی گفت: پیش از این لازم بود آزمایش های مربوط به این موارد به تهران ارجاع شود اما با افتتاح این آزمایشگاه دیگر نیازی به این کار نیست و در هزینه و وقت صرفه جویی می شود.

مشکاتی با بیان اینکه تا پایان تابستان امسال حدود ۲۸ هزار نفر مبتلا به ایدز در کشور شناسایی شده اند، گفت: ۱۱ درصد از این افراد زن هستند.

وی تعداد بیماران مبتلا به ایدز شناسایی شده در استان اصفهان تا اول پاییز امسال را ۶۱۵ نفر اعلام و اضافه کرد: ۱۵ درصد از این افراد را خانم ها شامل می شود.

کارشناس مسئول ایدز مرکز بهداشت اصفهان، بیشترین گروه سنی مبتلا به ایدز را ۲۵ تا ۳۴ سال اعلام و تصریح کرد: هنوز بیشترین راه انتقال این بیماری، اعتیاد تزریقی است اما راه انتقال آن از طریق روابط جنسی رو به افزایش است.

وی با بیان اینکه درباره بیماری ایدز پیشگیری از درمان مهمتر است، گفت: از افرادی که در ارتباط با رفتارهای پرخطر قرار دارند می خواهیم تا به مراکز مشاوره بیماری های رفتاری در مراکز بهداشت مراجعه کنند.