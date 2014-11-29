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۸ آذر ۱۳۹۳، ۱۴:۴۹

کریم باقری: می‌خواهم کل سهام باشگاه پرسپولیس را بخرم

کریم باقری: می‌خواهم کل سهام باشگاه پرسپولیس را بخرم

پیشکسوت باشگاه پرسپولیس گفت: قصد من خرید کل سهام باشگاه پرسپولیس است نه سهم پیشکسوتان.

خبرگزاری «فارس» نوشت: کریم باقری درباره خرید سهام باشگاه پرسپولیس گفت:‌من پیش از این پیشنهادی برای خرید باشگاه پرسپولیس به مسئولان مربوط تقدیم کردم اما هنوز جوابی در این باره نیامده است. وی در پاسخ به این سوال که قصد خرید سهام قسمت پیشکسوتان را دارد و یا می‌خواهد سهام کل باشگاه را بخرد، ادامه داد:‌ بحث خریدی که من مطرح کردم برای سهم پیشکسوتان نیست و صحبت من برای خرید کل سهام باشگاه بوده چرا که پرسپولیس باید خصوصی شود. پیشکسوت باشگاه پرسپولیس در پایان تصریح کرد: فعلا پاسخی به درخواست من داده نشده و خودم هم منتظر هستم تا ببینم چه زمانی پاسخی به درخواست من داده می‌شود اما همانطور که گفتم فعلا خبر خاصی در این باره وجود ندارد.

کد مطلب 2432105

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