صبای قم با یک گل صنعت نفت آبادان را مغلوب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم از دور برگشت مسابقات فوتبال لیگ بر‌تر رده سنی نوجوانان کشور امروز برگزار شد و در یکی از این بازی‌های برگزار شده هفته دوم تیم فوتبال صبا ظهر شنبه در قم به دیدار زرد پوشان نفت آبادان رفت و به برتری رسید.

تیم‌های صبای قم و نفت آبادان در شرایطی با هم روبرو شدند که قرار بود مسابقه دو تیم دیروز برگزار شود اما به دلیل تاخیر در پرواز تیم صنعت نفت، این مسابقه به امروز موکول شد.

ورزشگاه شهید حیدریان قم میزبان این مسابقه بود و تیم فوتبال صبا با گل تماشایی رضا دقیق در دقیقه ۲۳ حریف خود را شکست داد.

در این بازی که با حاشیه‌های زیادی همراه بود و موج اعتراضات از سوی نیمکت دو تیم، آرامش بازی را تحت تاثیر قرار داده بود دو تیم فرصت‌های خوبی برای گلزنی به دست آوردند اما ۳ امتیاز بازی به حساب میزبان واریز شد.

در تیم فوتبال صنعت نفت آبادان مهدی محمودی نیا، آرمین بغلانی علی اکبر نیا سید، محمد حسین شجمکانی، کسری ترک کشکولی، سیاوش همتی، سجاد شنان طرفی، محمدرضا غبیشاوی، مرتضی نوبخت، احمد ثامری و سید علیرضا محسنی اصل با هدایت محمد شجاعی حضور داشتند.

بازیکنان صبای قم را در این مسابقه سعید احمدی دانا، عرفان محمدی منش، ابوالفضل مرادی، محسن آزادیان، حسین حیدری، محمدحسن محمدی، یوسف محمدی، محمدجواد سرداری، رضا دقیق، محمد امین کرمانی و رضا شکری با مربیگری مهدی کاکایی تشکیل دادند.

قضاوت این مسابقه بر عهده احمد باباپوری اصل از البرز بود و محمد غلامی از استان مرکزی، محمود جعفری از استان مرکزی و مهدی داوودآبادی از قم در تیم داوری این مسابقه حضور داشتند ضمن اینکه حبیب خادم الحسینی از اصفهان نماینده فدراسیون فوتبال بود.

صبا با کسب این پیروزی ۱۱ امتیازی شد در حالی که صنعت نفت آبادان ۱۳ امتیاز جمع آوری کرده است و صبا تا پایان فصل ۲ بازی خارج از خانه برابر مقاومت تهران و شهرداری همدان و یک بازی خانگی برابر پورالبرز کرج در پیش دارد.