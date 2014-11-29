شهرداری همدان ماندگاری گردشگران در همدان را برنامه ریزی کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تبریزی ظهر شنبه در جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري و گردشگري شورا پیرامون بررسی سهم شهرداری همدان از شركت سیاحتی عليصدر اظهار کرد: باید با تمام توان از ظرفیتهای موجود برای جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی بهره برد.

تبریزی غار علیصدر را یکی از ظرفیت ها و مهمترین قطب‌ های گردشگری استان همدان برشمرد و گفت: حضور گردشگران داخلی و خارجی در این مکان بهترین فرصت برای جذب سرمایه گذار است.

وی در خصوص دوطرح پیشنهادی شهرداری همدان در زمینه پرونده غار علیصدر مبنی بر افزايش سهام و يا دريافت مبلغ محاسبه شده بصورت تهاتر افزود: باید با در نظر گرفتن صلاح و صرفه شهر و شهرداري و لحاظ نمودن جنبه حمايتي مجموعه شركت سياحتي عليصدر به عنوان يكي از قطبهاي جذب توريست استان، شهرداری يكي از دو راه پيشنهادي را انتخاب و طي مراحل قانوني اجرايي کند.

رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر همدان در ادامه بررسی پرونده سرمايه گذار بخش خصوصی متقاضي سرمايه گذاري در حوزه اماكن پذيرايي و اقامتي در محور ميدان قائم و بلوار ارم اظهار کرد: با توجه به ضوابط حاكم بر منطقه باید موضوع از مبادي مربوطه پيگيري و چنانچه موافقت هاي مقدماتي اخذ شد برای مساعدت در كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري مطرح شود.