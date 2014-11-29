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۸ آذر ۱۳۹۳، ۱۵:۲۸

اطلاعیه فدراسیون فوتبال در مورد سفر خبرنگاران به استرالیا

اطلاعیه فدراسیون فوتبال در مورد سفر خبرنگاران به استرالیا

روابط عمومی فدراسیون فوتبال در مورد حضور نمایندگان رسانه‌ها در مسابقات جام ملت‌های آسیا اطلاعیه‌ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، روابط عمومی فدراسیون برای حضور نمایندگان رسانه‌های گروهی جهت پوشش خبری و تصویری مسابقات جام ملتهای آسیا اطلاعيه‌ای به شرح زیر صادر کرد:

با توجه به درخواست‌های رسانه‌ها برای حضور در مسابقات جام ملت‌های آسیا در استرالیا و اخذ ویزای این کشور، کميته رسانه فدراسیون فوتبال تشکیل جلسه داد و مقرر شد تا نامه‌ای از سوی فدراسیون فوتبال به سفارت استرالیا در تهران ارسال و از آنها خواسته شود تا پس از دریافت درخواست‌های رسانه‌های گروهی مبنی بر اعزام نماينگان خود به اين مسابقات، بخش کنسولی سفارت استراليا با توجه به قوانین و مقررات اين کشور و با توجه به مدارک واصله از سوی رسانه‌های گروهی، نسبت به صدور ویزای آنان اقدام کند.

لذا تاکید می‌شود نمایندگان رسانه‌های گروهی که قصد پوشش خبری و تصویری اين مسابقات را دارند و تاييدیه کنفدراسیون فوتبال آسیا (تاييدیه مدیاچنل) را از AFC دریافت کرده‌اند، می‌توانند مستقیما مدارک مورد نیاز را به سفارت استرالیا ارائه کنند.

لازم به توضیح است مدارک مورد نیاز و نحوه ارائه درخواست ویزا در سایت سفارت استرالیا در تهران و سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا (بخش مدیا چنل) موجود است.

کد مطلب 2432139

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