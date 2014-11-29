اطلاعیه فدراسیون فوتبال در مورد سفر خبرنگاران به استرالیا

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، روابط عمومی فدراسیون برای حضور نمایندگان رسانه‌های گروهی جهت پوشش خبری و تصویری مسابقات جام ملتهای آسیا اطلاعيه‌ای به شرح زیر صادر کرد:

با توجه به درخواست‌های رسانه‌ها برای حضور در مسابقات جام ملت‌های آسیا در استرالیا و اخذ ویزای این کشور، کميته رسانه فدراسیون فوتبال تشکیل جلسه داد و مقرر شد تا نامه‌ای از سوی فدراسیون فوتبال به سفارت استرالیا در تهران ارسال و از آنها خواسته شود تا پس از دریافت درخواست‌های رسانه‌های گروهی مبنی بر اعزام نماينگان خود به اين مسابقات، بخش کنسولی سفارت استراليا با توجه به قوانین و مقررات اين کشور و با توجه به مدارک واصله از سوی رسانه‌های گروهی، نسبت به صدور ویزای آنان اقدام کند.

لذا تاکید می‌شود نمایندگان رسانه‌های گروهی که قصد پوشش خبری و تصویری اين مسابقات را دارند و تاييدیه کنفدراسیون فوتبال آسیا (تاييدیه مدیاچنل) را از AFC دریافت کرده‌اند، می‌توانند مستقیما مدارک مورد نیاز را به سفارت استرالیا ارائه کنند.

لازم به توضیح است مدارک مورد نیاز و نحوه ارائه درخواست ویزا در سایت سفارت استرالیا در تهران و سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا (بخش مدیا چنل) موجود است.