قانون وزارت ورزش را ملزم به خصوصی سازی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی فتح الله زاده با حضور در برنامه ورزش از نگاه دو با اشاره به بحث خصوصی سازی باشگاه های سرخابی اظهار کرد: من امروز نگرانی مجددی پیدا کردم. اگر خصوصی سازی مشکل دارد دوستان به ما بگویند تا راهکاری ارائه دهیم. ما باید وزارت اقتصاد و دارایی را فعال کنیم و مشکلات را رفع کنیم. من می ترسم به جایی برسیم که وزارت ورزش بگوید من کاره ای نیستم.

وی افزود: باید علت تاخیر 20 ساله در خصوصی سازی این دو باشگاه مشخص شود.این دو باشگاه با وجود همه بدهی ها دو برند هستند و خواهان و خریداران زیادی دارند.اگر وزارت ورزش بگوید در بحث خصوصی سازی کاه ای نیست و وزارت اقتصاد و دارایی هم بگوید کار را به وزرات ورزش سپرده است از دبه در آوردن می ترسیم.

مدیر عامل سابق باشگاه استقلال تهران تصریح کرد: مسئله مهم تر این است که برخی باشگاه های دیگر هم دولتی هستند و اگر پرسپولیس و استقلال نیمی از هزینه های خود را از دولت می گیرند تعدادی باشگاه وجود دارند که 80 درصد درآمد و هزینه شان از دولت است. در بخش خصوصی سازی بحث حمایتی از طرف وزارت نیز مهم است ما بچه را به دست نامادری می سپاریم و باید نظارت باشد.

فتح الله زاده خطاب به خادم معاون وزیر ورزش و جوانان گفت: این شما نیستید که اقدام به خصوصی سازی کردید بلکه قانون شما را ملزم کرد. سوال من این است که چرا در بحث اسپانسر سرخابی ها مزایده نگذاشتید؟ معتقدم اسپانسرهای بالاتر از این هم بودند.

وی ادامه داد: ده سال در استقلال بودم و حتی یک ریال هم از استقلال پولی نگرفتم. تیم را با 2 میلیارد تحویل گرفتم و حالا این حق را نداشتم که وزارت ورزش و جوانان در مورد خصوصی سازی استقلال یک جلسه هم با من بگذارد؟

علی فتح الله زاده خاطرنشان کرد: سواد خادم خوب است ولی در جای مناسبی نیست. در آن زمان که من تیمم را بستم قانون واریز پول به خزانه نبود. من 6 ماه قبل از تصویب این قانون تیمم را بستم و نمی توانستم بر اساس قانونی که هنوز تصویب نشده بود کار کنم. اگرچه من حسابی باز کردم و واریزها در آن بود و اسنادش نیز موجود است.



