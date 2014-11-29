مساجد تاریخی چهارمحال و بختیاری مرمت می شوند

بهمن عسگری سوادجانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مساجد تاریخی استان چهارمحال و بختیاری مرمت می شوند، اظهار داشت: مرمت این مساجد تاریخی در راستای حفظ این بناهای تاریخی و ارزشمند انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه یکی از برنامه های این اداره کل در سال جاری تعمیر و مرمت مساجد تاریخی استان است، اظهار داشت : فاز اول عملیات مرمتی در مساجد تاریخی استان در سال ۹۱ انجام شد و با توجه به عدم تکمیل این عملیات در برخی از این مساجد و نیز تخصیص اعتبار در سال جاری، فاز دوم تعمیر و مرمت مساجد مذکور در حال انجام است.

وی با بیان اینکه در حال حاضرعملیات تعمیر و مرمت مسجد جامع هفشجان و باباحیدر آغاز شده، تصریح کرد: قرارداد مرمت این مساجد تاریخی در حال بسته شدن با پیمانکاران است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختاری یاداور شد: مسجد جامع هفشجان و باباحیدر از بناهای تاریخی است که با مرمت آنها این بناهای تاریخی ارزشمند به عنوان پتانسیل ارزشمند در این دو منطقه مطرح خواهند شد.

عسگری گفت: استحکام بخشی این دو بنا و نازک کاری و نوسازی در و پنجره و... از مهمترین اقداماتی است که در راستای مرمت این دو مسجد انجام می شود.