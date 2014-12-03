به گزارش خبرنگار مهر، اتفاقات هفت روز گذشته ورزش بیشتر از هر چیزی تحت تاثیر نتایج جام حذفی فوتبال و هفته شانزدهم لیگ برتر قرار داشت. دو رقابتی که تیم‌های استقلال و پرسپولیس را به سرنوشت متفاوتی کشاند. تیم پرسپولیس با وجود پیروزی در جام حذفی و صعود به مرحله نیمه نهایی، هفته شانزدهم برابر نفت تهران شکست خورد تا ماه عسل سرخپوشان بعد از دو برد، به تلخی کشیده شود.

از سوی دیگر تیم استقلال در جام حذفی برابر ذوب آهن شکست خورد و از دور این مسابقات کنار رفت تا امیر قلعه نویی چند روز سخت را تجربه کند و حتی صحبت از برکناری سرمربی آبی پوشان هم به میان بیاید؛ با این حال برد استقلال در هفته شانزدهم برابر راه آهن تا حدودی خیال آبی‌ها را راحت کرد.

صعود پرسپولیس، حذف استقلال

تیم فوتبال پرسپولیس در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی به مصاف تیم گل گهر سیرجان رفت و موفق شد در ضربات پنالتی حریفش را شکست بدهد. تیم استقلال هم برابر ذوب آهن در ضربات پنالتی شکست خورد تا به این ترتیب از برگزاری یک دربی دیگر جلوگیری کند! پرسپولیس و ذوب آهن روز جمعه در مرحله نیمه نهایی جام حذفی در ورزشگاه آزادی به مصاف هم خواهند رفت.

قهرمانی ایران در نخستین دوره لیگ باشگاه‌های کشتی آزاد

دیدار فینالیست‌های اولین دوره لیگ باشگاه‌های جهان بین تیم‌های بیمه رازی شهدای جویبار و آمریکا در سالن حاجی زاده جویبار برگزار شد که تیم شهدای جویبار با برتری 6 بر 2 برابر حریف خود به عنوان قهرمانی دست پیدا کرد.

نوری از استقلال جدا شد

پژمان نوری هافبک تیم فوتبال استقلال که پیشینه حضور در تیم‌های پرسپولیس و ملوان را هم دارد، از این تیم جدا شد.

کامبوزیا رئیس فدراسیون شطرنج باقی ماند

مجمع انتخابی فدراسیون شطرنج صبح روز شنبه با ریاست نصرالله سجادی برگزار شد و محمدجعفر کامبوزیا با 27 رای از 42 رای برای 4 سال دیگر رئیس این فدراسیون باقی ماند.

خروج موقت استقلال از بحران

تیم فوتبال استقلال که در چند بازی متوالی نتوانسته بود به پیروزی برسد سرانجام در هفته شانزدهم لیگ برتر توانست برابر تیم راه آهن با یک گل به برتری برسد تا از شرایطی که در آن گرفتار شده بود، خارج شود. البته تیم پرسپولیس برابر تیم نفت تهران شکست خورد تا دوران خوش شاگردان درخشان بعد از دربی دوام زیادی نداشته باشد.

خالقی فر پرسپولیسی شد، سلیمان فلاح استقلالی

رضا خالقی فر بازیکن تیم فوتبال راه آهن در نیم فصل به تیم پرسپولیس اضافه شد. میلاد سلیمان فلاح هم از تیم نفت مسجد سلیمان به تیم استقلال رفت. سید مهدی سید صالحی از سایپا به استقلال صنعتی پیوست.

افشای فایل صوتی علیه سرمربی پرسپولیس

نعیم سعداوی مربی تیم فولاد خوزستان در برنامه این هفته نود بخشی از فایل صوتی تماس حمید درخشان با بازیکن فولاد را پخش کرد. موضوعی که واکنش سریع سرمربی پرسپولیس را به همراه داشت. درخشان گفت که بازیکن فولاد پنج بار با او تماس گرفته بود ولی جوابش را نداده بود تا اینکه این بازیکن از طریق یک واسطه با درخشان صحبت کرده است.

استعفای سرپرست فدراسیون هندبال

خسرو نصیری، یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست فدراسیون هندبال، با حضور در دفتر گودرزی استعفای خود را تقدیم وی کرد. نصیری هدف از این کار را حضور در انتخابات به عنوان یکی از کاندیدا عنوان کرد.

شوک تماشاگران استقلال به ملی پوشان

در جریان دیدار تیم‌های فوتبال استقلال با راه آهن، معدود تماشاگران حاضر در ورزشگاه آزادی بارها علیه بازیکنان ملی پوش استقلال شعار دادند و آنها را بی غیرت خطاب کردند. این هواداران که به نظر می‌رسید شعارهایشان خودجوش نباشد، به بازیکنان ملی پوش استقلال انگ هم‌باندی با جواد نکونام زدند. این شعارها واکنش بازیکنانی چون هاشم بیگ زاده را در پی داشت تا این بازیکن اعلام کند اگر شرایط همینطور باشد از استقلال جدا می‌شود.

توقف تیم ملی فوتسال برابر روسیه

تیم ملی فوتسال ایران در دو دیدار تدارکاتی که در روزهای دوشنبه و سه شنبه برابر تیم روسیه انجام داد به ترتیب به تساوی یک بر یک و تساوی بدون گل رسید. تیم امید ایران هم موفق شد در بازی نخست خود با تیم امید روسیه با نتیجه 6 بر 3 به برتری برسد و در بازی دوم برابر این تیم به تساوی یک بر یک رسید.

میزبانی ایران در مسابقات والیبال 2015 آسیا

روز چهارشنبه جلسه هیات رئیسه در مقر AVC در بانکوک تشکیل شد و در خصوص موضوع میزبانی ایران در رقابتهای قهرمانی آسیا در سال 2015 هم بحث و بررسی صورت گرفت. در پایان جمهوری اسلامی ایران به عنوان میزبان قطعی هجدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا معرفی شد.

جوانمردی جایزه‌اش را دریافت کرد

در مراسمی که سه شنبه شب در شهر ابوظبی امارات برگزار شد، ساره جوانمردی، بانوی طلایی رقابتهای پاراآسیایی اینچئون، مفتخر به دریافت جایزه بهترین ورزشکار زن سال 2014 آسیا شد.

شمسایی در کنار شمسایی

امیر شمسایی که فصل جدید رقابتهای لیگ برتر فوتسال را با تیم ماهان تندیس قم به عنوان سرمربی شروع کرده بود، بعد از جدایی از جمع قمی‌ها به کادر فنی تیم تاسیسات دریایی اضافه شد تا به کمک برادر کوچکتر خود وحید شمسایی برود. برادران شمسایی سال گذشته در تیم دبیری همکار بودند و موفق شدند این تیم را به عنوان قهرمانی برسانند.