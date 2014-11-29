مسئولان نیازهای اصلی گلستان را از هیات دولت پیگیری کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی ظهر شنبه در گرگان با اشاره به سفر ریاست جمهوری به استان گلستان گفت: خوشبختانه دولت و در راس آن رئیس جمهوری گام های خوب و اثرگذاری را برمی دارند و یقیناً باید از انسانی که اینگونه کار می کند تشکر کرد.

وی اظهار کرد: کار زیاد مشکل ساز کار دولت نیست بلکه وظیفه دولت کار اساسی، مفید و حل مشکلات مردم است که خوشبختانه دولت تدبیر و امید به خوبی این موضوع را مد نظر قرار داده است.

وی در جمع استاندار، معاونان استاندار و مدیران ارشد استانی گفت: اگرچه در سفر ریاست جمهوری به استان تقاضا ها زیاد است، اما مسئولین و مردم توجه داشته باشند نیازهای سطح عالی و مطالبات اصلی استان را مطرح و پیگیری کنند.

آیت الله نورمفیدی با اشاره به کلامی از امیرالمومنین مبنی بر اینکه مردم فرزندان کارهای خوب و شایسته هستند، تاکید کرد: مسئولان و مدیران از جایگاه خود برای کارهای اساسی برای توسعه شهر و استان استفاده کنند و تلاش کنند در راستای تحول استان به سمت بخش خصوصی بروند و تلاش کنند درها را به روی سرمایه گزاران باز نگه دارند.

امام جمعه گرگان در این جلسه با اشاره به اربعین حسینی و قیام امام حسین(ع)، گفت: عاشورا یک دانشگاه و عزاداری برای امام حسین(ع) زنده نگه داشتن این مکتب و دانشگاه است و ما باید در معرفی آن به جهانیان بکوشیم.

آیت الله نورمفیدی با تاکید بر اینکه کربلا تجسم اخلاق و فضائل اخلاقی است، خاطر نشان کرد: امام حسین (ع) تنها برای ما نیست بلکه برای کل بشریت است و اگر تمام آدم ها وارد دانشگاه مکتبش شوند یقیناً انسان سازی صورت می گیرد.

لازم به ذکر است ریاست جمهوری در قابل سفر کاروان تدبیر و امید و افتتاحیه خط آهن ایران - ترکمنستان - قزاقستان به مدت سه روز از 11 تا 13 آذر ماه میهمان مردم گلستان است.