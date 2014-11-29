نرخ سود بانکی بخش کشاورزی 5 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، خلیل آقایی گفت: با مصوبه جدید جهادکشاورزی، 70درصد اختلاف بخش کشاورزی و منابع طبیعی سراراضی واگذار شده به کشاورزان مرتفع و تمهیدات لازم برای اجرای آن اتخاذ شده است.



قائم مقام وزیر جهادکشاورزی در امور مجلس اظهارداشت: براساس این مصوبه، چنانچه در جوار اراضی کشاورزی زمینی متعلق به اداره کل منابع طبیعی وجود داشته باشد، در صورت درخواست کشاورز و نداشتن کمبود آب زمین‌های هم جوار متعلق به منابع طبیعی به وی تحویل داده می‌شود.



آقایی افزود: اعتبار این وزارتخانه به 10 هزار میلیارد تومان در سالجاری افزایش یافته که 2 هزار میلیارد تومان صرف خرید ادوات کشاورزی شده است.

وی از انباشت انبارهای جهادکشاورزی از نهادهای کشاورزی و بذر خبرداد و اظهارداشت: ورود میوه به کشور کنترل و ممنوع شده است.



معاون پارلمانی وزیر جهادکشاورزی همچنین از ایجاد اتاق کارگری در باغ‌های جهرم خبرداد و تصریح کرد: برای اراضی کشاورزی براساس هکتارهای زیرکشت، اتاق کارگری پیش‌بینی و بخشنامه آن هم صادر شده است.



وی گفت: تشکیل این اتاق برای سهولت کار کشاورزان است و اگر باغداری به بهانه ساخت اتاق کارگر تغییر کاربری در زمین‌هایش ایجاد کند، به شدت با وی برخورد خواهد شد.