شبکه دیجیتال تلویزیونی و رادیویی فنوج راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار سیستان و بلوچستان ظهر شنبه در مراسم افتتاح این شبکه با قدردانی از تلاش انجام شده در راستای بهره مندی مردم این منطقه از پوشش شبکه تلویزیونی اظهار داشت: در زمانی که دشمنان ایران اسلامی با افزایش تعداد ماهواره های تبلیغاتی سعی در ایجا ناامنی در کشور و منطقه دارند این اقدام مثابه مقابله با جنگ نرم دشمن است.

علی اوسط هاشمی با اشاره به اینکه برای توسعه و شکوفایی استان نیاز به حضور و مشارکت مردم است افزود: راه اندازی شبکه های تلویزیونی و رادیویی برای مردم که ئدر مناطق کمتر برخوردار زندگی می کنند امکان آگاهی از سیاست ها و برنامه های دولت و در ضمن امکان مشارکت آنها را در همراهی با دولتمردان در خصوص پیاده سازی طرح های عمرانی و فرهنگی بیشتر می سازد.

وی با تاکید بر اینکه هیچ منطقه‌ای به توسعه پایدار نمی‌رسد مگر اینکه مردم آن برای صیانت از آرامش و امنیت در صحنه باشند.

وی ادامه داد: دولت اعتبارات بسیاری را برای توسعه، عمران و آبادانی در زمینه‌های مختلف سیستان و بلوچستان اختصاص داده است و با توجه به ظرفیت‌های خدادادی که در این منطقه وجود دارد نگاه دولت به این استان یک نگاه استراتژیک و بلند است.

به گزارش خبرنگار مهر، همچنین ظهر امروز با حضور استاندار سیستان و بلوچستان پست برق ۲۳۰ کیلو ولت "اسپکه" از توابع شهرستان نیکشهر با هدف رفع افت ولتاژ و کمبود برق در منطقه با اعتباری بالغ بر ۱۳۰میلیارد ریال مورد بهره برداری قرار گرفت.

