خانه مهر و فرهنگسرای توانمندان اصفهان ناکام مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید صادقی شنبه با حضور در شصت و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر سازمان بهزیستی 76 وظیفه و 152 ریز وظیفه را در سطح جامعه بر عهده دارد، اظهار داشت: بر این اساس در حال حاضر 240 هزار معلول در سطح استان اصفهان از خدمات این سازمان استفاده می‌کنند.

وی با اشاره به وجود 26 هزار ناشنوا، 12 هزار نابینا، 60 هزار معلول جسمی حرکتی، 80 هزار معلول کم توان ذهنی و 20 هزار معلول اعصاب و روان مزمن در استان اصفهان بیان داشت: همچنین یک هزار و 400 آسیب دیده نخاعی و 450 هزار نفر سالمند نیز در استان اصفهان توسط سازمان بهزیستی شناسایی شده‌اند.

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان عدم مناسب سازی فضاهای شهری برای تردد معلولان را بزرگ‌ترین مشکل پیش روی این قشر از جامعه دانست و افزود: این بی توجهی بسیاری از معلولان را در خانواده‌ها منزوی کرده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در سطح استان اصفهان 30 درصد از معابر شهری برای تردد معلولان مناسب سازی شده است، ادامه داد: شاید ما در این زمینه از برخی از استان‌ها و شهرهای کشور جلوتر باشیم ولی هنوز فضای موجود در شان معلولان استان اصفهان نیست.

صادقی با انتقاد از بی توجهی شهرداری اصفهان نسبت به راه اندازی فرهنگسرای توانمندان علی رغم تقاضاهای گذشته بهزیستی در این راستا اظهار داشت: ضروری است که نمایشگاه دائمی برای به نمایش درآمدن دستاوردهای معلولان بهزیستی راه اندازی شود.

وی عدم راه اندازی خانه مهر سالمندان اصفهان را نیز یکی دیگر از ضعف‌های شهر اصفهان عنوان کرد و افزود: از سال گذشته تاکنون 800 میلیون تومان اعتبار برای راه اندازی این خانه در نظر گرفته شده است ولی به دلیل عدم همکاری در خصوص واگذاری زمین برای راه‌اندازی آن این پروژه همچنان ناکام مانده و این در حالی است که در بسیاری از شهرهای دور افتاده ایران خانه مهر راه‌اندازی شده است.

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان با اشاره به عدم استفاده معلولان از کارت‌‌های حامی نیز بیان داشت: هنوز معلولان امکان استفاده ویژه از مراکز تفریحی فرهنگی را ندارند و این امر نیز به دلیل عدم همکاری نهادهای مربوطه بوده است.

وی با بیان اینکه سازمان بهزیستی استان اصفهان آمادگی خود را برای همکاری با شهرداری در خصوص انجام فعالیت‌‌های مناسب سازی فضا و ارایه خدمات مناسب را دارد، افزود: این سازمان نقاط پرتردد معلولان را شناسایی کرده و اطلاعات مورد نیاز را در اختیار شهرداری قرار می‌دهند.

صادقی با بیان اینکه در حال حاضر 40 پرورشگاه در استان اصفهان وجود دارد، ادامه داد: دراین مراکز 610 کودک بی سرپرست و بد سرپرست که 65 درصد آنها دختر هستند نگهداری می‌شوند.

وی با اشاره به فعالیت 100 مرکز مشاوره در سطح استان اصفهان نیز گفت: متاسفانه در حال حاضر شیب مشکلات و آسیب‌های اجتماعی به سمت بالا تند شده است و مراکز مشاوره بجای آنکه برای بهبود شرایط زندگی تلاش کنند برای طلاق مشاوره می‌دهند.