دولت و مجلس سعی در کاهش اختیارات شوراها نداشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس حارج رسولی‌ها امروز در شصت و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان در نطق پیش از دستور خود با بیان اینکه شورای اسلامی شهر اصفهان از مهم‌ترین نهادهای مردمی و بزرگ‌ترین نهاد برای تحقق شعار سال جاری به نام " اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی " هستند، اظهار داشت: در این راستا شوراها بهترین ظرفیت را برای راه اندازی اقتصادی مردمی هستند.

وی مجلس و شورای اسلامی شهر و روستا را مهم‌ترین ارکان تصمیم گیری در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و بیان داشت: در این راستا تدوین قوانین مناسب برای شوراها ضروری است و بهتر است که بیشتر فعالیت شوراها به مردم واگذار شود.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان انتخاب شهردار را یکی از مهم‌ترین وظایف شورای اسلامی شهر و روستا دانست و اظهار داشت: در این راستا دولت و مجلس نباید با ارائه طرح و بررسی آن سعی در کاهش اختیارات شوراها داشته باشند.

وی تهیه برنامه‌های شهرداری را یکی دیگر از وظایف شورای اسلامی عنوان کرد و بیان داشت: طی ۱۰ سال گذشته در شهرداری اصفهان ساختار بودجه‌بندی این سازمان به خوبی اجرایی شده است.

حاج رسولی‌ها توجه به شهرسازی را یکی از مباحث مهم برنامه پنج ساله چهارم شهرداری اصفهان دانست و افزود: در این راستا شهرداری باید هر چه زودتر نسبت به ارایه برنامه پنج ساله چهارم اقدام کند تا شورا بتواند تصمیات درست را در این زمینه اتخاذ کند.

عدنان زادهوش، دیگر عضو شورای اسلامی شهر اصفهان نیز در ادامه این جلسه توجه به جمع‌آوری و سامان‌دهی سگ‌های ولگرد حاشیه شهر اصفهان را ضروری دانست و افزود: وجود این حیوانات مشکلات زیادی را برای ساکنان برخی محلات شهر اصفهان ایجاد کرده است.

وی در ادامه با تاکید بر تکریم شهردارانی که بازنشسته می‌شوند، نیز گفت: متاسفانه برخی از شهرداران اصفهان که پس از ۳۰ سال بازنشست می‌شوند آنطور که باید مورد تجلیل قرار نمی گیرند.