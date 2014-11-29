به گزارش خبرنگار مهر، پریسا فتحعلی بیگلو در کارگروه توسعه دولت الکترونیک استان زنجان با اشاره به وضعیت دستگاه های اجرایی استان ابراز کرد: ۸۰ دستگاه اجرایی به شبکه دولت الکترونیک متصل هستند و در شهرستان های ابهر، سلطانیه، خرمدره و طارم نیز دستگاه ها به این شبکه متصل هستند.

وی افزود: برخی از دستگاه ها استان به دلایل امنیتی یا نظامی به شبکه دولت الکترونیک متصل نیستند که خبرگزاری جمهوری اسلامی، اداره کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ، دادستان عمومی و انقلاب استان، تیپ مستقل ۲۱۶ زرهی، سازمان همیاری شهرداری و دفتر نمایندگی ولی فقیه جزو این دستگاه‌ها هستند.

فتحعلی بیگلو با اشاره به اینکه ۷۳ درصد دستگاه های استان دارای وبسایت هستند تصریح کرد: ۹۴ درصد از دستگاه ها سایت خود را بروز می کنند و در این میان دستگاه هایی که اطلاعات را در سطح استان ارئه می دهند خدمت رسانی بهتری دارند.

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات زنجان تصریح کرد: از ۷۷ فیبر نوری موجود در استان تنها ۱۹ مورد استفاده می شود.

وی با اشاره به اینکه ۳۱۸ سرور در استان مستقر است ابراز کرد: ۱۰۴ سرور در دستگاه های آموزشی، ۸۷ سرور در دستگاه های زیربنایی، ۶۹ سرور در گروه دفاعی و قضایی و ۵۸ سرور در گروه تولیدی وجود دارد.

فتحعلی بیگلو ابراز کرد: سخت افزار های کامپیوتری استان به سه گروه سیستم های بالا، متوسط و سیستم پایین مشخص شده اند و دانشگاه علوم پزشکی با ۳ هزار دستگاه بیشترین سخت افزار را دارد.

وی بیان کرد: طبق بررسی های به عمل آمده دستگاه های اجرایی استان زنجان به لحاظ سخت افزاری کمبودی ندارند و کمبود آنها مربوط به مطالب قابل ارائه است و در واقع چیزی برای ارائه ندارند.