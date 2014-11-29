  1. استانها
  2. زنجان
۸ آذر ۱۳۹۳، ۱۶:۲۹

فتحعلی بیگلو:

۴۵۱ خدمت در دفاتر پیشخوان خدمات دولت زنجان ارائه می‌شود

۴۵۱ خدمت در دفاتر پیشخوان خدمات دولت زنجان ارائه می‌شود

زنجان – مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات زنجان گفت:۴۵۱ خدمت در دفاتر پیشخوان دولت در زنجان ارئه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پریسا فتحعلی بیگلو در کارگروه توسعه دولت الکترونیک استان زنجان با اشاره به وضعیت دستگاه های اجرایی استان ابراز کرد: ۸۰ دستگاه اجرایی به شبکه دولت الکترونیک متصل هستند و در شهرستان های ابهر، سلطانیه، خرمدره و طارم نیز دستگاه ها به این شبکه متصل هستند.

وی افزود: برخی از دستگاه ها استان به دلایل امنیتی یا نظامی به شبکه دولت الکترونیک متصل نیستند که خبرگزاری جمهوری اسلامی، اداره کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ، دادستان عمومی و انقلاب استان، تیپ مستقل ۲۱۶ زرهی، سازمان همیاری شهرداری و دفتر نمایندگی ولی فقیه جزو این دستگاه‌ها هستند.

فتحعلی بیگلو با اشاره به اینکه ۷۳ درصد دستگاه های استان دارای وبسایت هستند تصریح کرد: ۹۴ درصد از دستگاه ها سایت خود را بروز می کنند و در این میان دستگاه هایی که اطلاعات را در سطح استان ارئه می دهند خدمت رسانی بهتری دارند.

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات زنجان تصریح کرد: از ۷۷ فیبر نوری موجود در استان تنها ۱۹ مورد استفاده می شود.

وی با اشاره به اینکه ۳۱۸ سرور در استان مستقر است ابراز کرد: ۱۰۴ سرور در دستگاه های آموزشی، ۸۷ سرور در دستگاه های زیربنایی، ۶۹ سرور در گروه دفاعی و قضایی و ۵۸ سرور در گروه تولیدی وجود دارد.

فتحعلی بیگلو ابراز کرد: سخت افزار های کامپیوتری استان به سه گروه سیستم های بالا، متوسط و سیستم پایین مشخص شده اند و دانشگاه علوم پزشکی با ۳ هزار دستگاه بیشترین سخت افزار را دارد.

وی بیان کرد: طبق بررسی های به عمل آمده دستگاه های اجرایی استان زنجان به لحاظ سخت افزاری کمبودی ندارند و کمبود آنها مربوط به مطالب قابل ارائه است و در واقع چیزی برای ارائه ندارند.

کد مطلب 2432231

تازه‌ترین اخبار

پربازدیدترین ها