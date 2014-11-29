به گزارش خبرگزاری مهر، هیات امنای ۷ پایگاه میراثجهانی، تخت جمشید، ارگ بم، تخت سلیمان، کاخ گلستان، بازار تبریز، سازههای آبی شوشتر، میدان نقش جهان و مجموعه فرهنگی-تاریخی سعدآباد، متشکل از افراد حقیقی و حقوقی انتخاب و احکام آنها توسط رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ابلاغ شد.
در هیات امنای پایگاههای میراثجهانی بالاترین مقام استانی اعم از فرماندار، شهردار، مدیرکل میراث فرهنگی استان تا پیشکسوتان و خبرگان حوزه میراث فرهنگی حضور دارند، و یک نفر اقتصاددان و یک صاحبنظر حوزه علم و فرهنگ در این ترکیب ۱۱ نفره گنجانده شده است. اعضای هیات امنای پایگاههای میراث جهانی در اقدامات راهبردی این مجموعهها و مشاوره عالی به مدیران پایگاه ایفای نقش خواهند کرد.
با اداره هیات امنایی پایگاههای میراث جهانی، خرد جمعی به این مجموعهها میرود، همچنین با توجه به حضور مقامهای عالی استانی در این هیات امنا، بسیاری از فعالیتهایی که در سطح منطقه قابل اجراست با سرعت بیشتری به انجام میرسد. همچنین اعتبارات پایگاههای میراث جهانی، زیر نظر هیات امنا برای انجام امور تخصیص داده میشود.