شمار قربانیان اعتصاب غذای زندانیان در ونزوئلا به 35 نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، افزایش شمار قربانیان اعتصاب غذا در زندان "دیوید ویلوریا" ونزوئلا انتقاد گروه های حقوق بشری را متوجه دولت این کشور کرده است. در پی مرگ این افراد که گفته می شود به دلیل مصرف بیش از حد دارو رخ داده است، گروه های حقوق بشری خواستار انجام تحقیقات ویژه در این خصوص شده اند.

به گفته مقامات ونزوئلایی شماری از زندانیان این زندان از روز دوشنبه و با هدف بهبود شرایط زندان دست به اعتصاب غذا زده اند. طبق این گزارش گروهی از این افراد پس از ورود به درمانگاه زندان اقدام به خوردن و نوشیدن دارو و الکل سفید کرده اند که عوارض کشنده ای داشته است.

این در حالی است که حدود 100 زندانی دیگر به دلیل مصرف زیاده از حد دارو ها به کما رفته اند. در پی افزایش فشارها به دولت برای رسیدگی به وضعیت این زندان "ویلیام اوجدا" از اعضای حزب حاکم سوسیالیست ونزوئلا که روز جمعه از این زندان بازدید کرد گفت تعدادی از این زندانیان از عوارض سوء مصرف دارو رنج می برند.