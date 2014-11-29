دنیا امروز تشنه حقایق قرآنی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی رضایی بیرجندی بعدازظهر شنبه در دیدار با رئیس سازمان دارالقرآن کریم کشور با اشاره به اینکه جان مایه انقلاب اسلامی ایران قرآن است، گفت: قرآن در وجود اهل بیت(ع) است.

وی با اشاره به اینکه اصل قرآن حقیقت علی(ع) است، ائمه اطهار (ع) تجلی و تجسم قرآن هستند.

وی با بیان اینکه امروز دنیا و به ویژه اروپا تشنه حقایق قرآنی است، ادامه داد: با دکان و دستگاه نمی توان حقایق قرانی را به مردم ارائه کرد.

امام جمعه بیرجند با بیان اینکه قران آب زلال و مایه حیات است، عنوان کرد: اگر قرآن ناب را ارائه دهیم به مانند آب زلالی است که هیچ کس از آن بی نیاز نیست.

وی با بیان اینکه قرآن آغشته ی به خرافات کشنده است، گفت: باید حقایق قرآنی برای مردم باز شود.

حجت الاسلام رضایی با تاکید بر اینکه باید مراکزی ایجاد کنیم که حقایق قرآنی را ارائه دهد، افزود: قرآن حیات طیبه به ما می دهد.

قائم مقام نماینده ولی فقیه در استان خراسان جنوبی گفت: باید جهت گیریها و نگاه ما به قرآن تغییر یابد و سبک زندگی قرآنی را در جامعه ترویج کنیم.

آموزشهای قرآنی به سمت تربیت قرآنی سوق داده شود

رئیس سازمان دارالقران کریم کشور نیز در این دیدار اظهارکرد: سازمان دارالقران در سه دهه اخیر فعالیت های زیادی در حوزه قرآنی داشته اما این خلا احساس می شود که باید تربیت قرآنی پررنگ تر شود.

مهدی قره شیخ لو گفت: آموزشهای قرآنی باید از سطح ظاهر به سمت تربیت قرآنی سوق داده شود.

وی با تاکید بر اینکه باید آموزش قرآن را مترادف با آموزش دین تعریف کنیم، تصریح کرد: امروز شرایط و نیاز جامعه هم طوری شده که مطالبات مردم در حوزه قرانی نیز فراتر از آموزشهای ظاهری است.

رئیس سازمان دارالقرآن کریم کشور با اشاره به اینکه باید فکر و عمل مخاطب به سمت قرآن نزدیکتر شود، ادامه داد: از ظرفیت های قرآنی که در استانها وجود دارد باید حمایت شود.

قره شیخ لو با اشاره به اینکه سازمان دارالقران در حوزه نرم افزاری سابقه خوبی دارد، عنوان کرد: باید تلاش کنیم که با حداقل امکانات بیشترین خروجی را داشته باشیم.

خراسان جنوبی به قطب قرآنی تبدیل شود

رئیس سازمان دارالقرآن کریم کشور عنوان کرد: خراسان جنوبی با گرایشات مذهبی که دارد باید به قطب قرآنی تبدیل شود.

وی با اشاره به وجود نیروهای با انگیزه و متخصص در حوزه قرآنی این استان تصریح کرد: این استان از بسیاری از آفات در حوزه فرهنگی در امان بوده است و باید با توسعه و کیفی سازی فعالیت های فرهنگی و قرانی از مشکلات آینده جلوگیری کنیم.