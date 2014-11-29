یک میلیارد ریال برای هدایت آب های سطحی بیله سوار اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، آرام حلیم بعد از ظهر شنبه در بازدید از برخی پروژه های عمرانی بیله سوار گفت: بايد با اصلاح جدول ها و هدايت آب های سطحی از جمع شدن آب و سریز آن به منازل مردم جلوگيری شود.

وی با تاکید به جمع شدن آب در خيابان دانش و ديگر نقاط شهر افزود: بر همین اساس مبلغی برای جدول گذاری در سطح معابر اختصاص یافته است تا به شکل مطلوبی آب های سطحی جمع آوری و هدایت شود.

فرماندار بيله سوار در ادامه از ساختمان جديد كتابخانه عمومی بيله سوار بازديد کرد و گفت: این پروژه در سال ۸۵ كلنگ زنی شده و با وجود نیاز مبرم به فضاهای مطالعاتی هنوز به بهره برداری نرسیده است.

حلیم از تخصيص شش میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار در سال جاری برای تکمیل اين پروژه خبر داد و افزود: تاكنون ۱۵ میلیارد ریال برای ساخت کتابخانه هزینه شده است.

رئیس شورای اداری شهرستان بیله سوار ابراز امیدواری کرد با تكميل و راه اندازی این پروژه مردم به ويژه دانشجويان و دانش آموزان و علاقمندان كتاب و كتابخوانی از خدمات آن بهره مند شوند.

فرماندار بیله سوار در عین حال در بازدید از ساختمان اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان بيله سوار اضافه کرد: این ساختمان در۷۵۰ متر مربع مساحت در سال ۹۱ كلنگ زنی شده است.

وی تصریح کرد: امسال یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال اعتبار برای اين طرح تخصيص داده شده كه تا امروز ۸۰ درصد پيشرفت فيزيكی دارد.

حلیم در نهایت طی بازدید از استخر بیله سوار از اختصاص یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار به تعمير و بازسازی اين استخر خبر داد و گفت: تاكنون مجموعا دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به پيمانكار پرداخت شده است.

رئیس شورای اداری شهرستان بیله سوار با انتقاد از فضای نابسمان محوطه استخر تصریح کرد: استخرسرپوشيده بيله سوار آذرماه امسال مجددا راه اندازی شده و درخدمت مردم خواهد بود.

وی تاکید دارد که همه پروژه های نيمه تمام بايد تكميل شده و به بهره برداری برسد ودر اين خصوص پيگيری های لازم به جد صورت می گيرد.