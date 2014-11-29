برگزاری همایش روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین به میزبانی وزارت خارجه

به گزارش خبرگزاری مهر، «مرتضی سرمدی» قائم مقام وزیر امور خارجه کشورمان که ریاست این همایش را بر عهده داشت مسأله فلسطین را مهمترین معضل حل نشده بین المللی طی شش دهه گذشته خواند و گفت: این معضل به دلیل رویکردهای مبتنی بر استانداردهای دوگانه جامعه جهانی نسبت به حقوق مشروع و مسلم ملت فلسطین و مشروعیت بخشی به اشغالگری و تداوم نقض فاحش قواعد شناخته شده حقوق بین الملل و اصول و مبانی حقوق بشر از سوی رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان بی پناه، همچنان حل نشده باقی مانده است.

وی افزود: سیاست های نژادپرستانه رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان و ترویج گفتمان افراط گرایی دینی از جانب این رژیم، از مصادیق تحمیل ناامنی به منطقه و جهان است. اتفاقات اخیر در قدس و تداوم اقدامات تحریک آمیز رژیم صهیونیستی در یهودی سازی قدس و تلاش های هدفمند برای تغییر هویت تاریخی و تمدنی این شهر از جمله هتک حرمت مسجد الاقصی و طراحی کوچ اجباری ساکنان غیر یهودی آن، قطعا نتایج ویرانگری برای صلح و امنیت جهانی به بار خواهد آورد.

سرمدی مصوبه کابینه رژیم صهیونیستی در شناسایی سرزمین های اشغالی به عنوان دولت یهودی را متضمن نقض آشکار حقوق مردم فلسطین به عنوان صاحبان تاریخی این سرزمین برشمرد و ضمن اشاره به لزوم همبستگی با ملت مظلوم فلسطین و استیفای حقوق کامل آن ها، این اقدام رژیم اسرائیل را در تناقض بنیادین با ادعای دروغین دموکراتیک بودن آن دانست.

صلاح زواوی، سفیر دولت فلسطین در ایران، دیگر سخنران این همایش بود که ضمن تشکر از جمهوری اسلامی ایران به خاطر ایستادگی دائمی در کنار ملت فلسطین، جنایات رژیم صهیونیستی به ویژه طی جنگ اخیر در غزه را محکوم کرد.

در این همایش که با حضور بیش از 40 سفیر و نماینده سیاسی کشورهای خارجی در تهران برگزار شد، سفیر فلسطین با اشاره به کشته شدن بیش از 2 هزار فلسطینی، یتیم شدن بیش از هزار و پانصد کودک، مجروحیت بیش از 11 هزار نفر و بی خانمان شدن نزدیک به نیم میلیون فلسطینی ساکن غزه در جنگ اخیر و ویران شدن زیر ساخت­ ها در این بخش از فلسطین، این حقایق را تنها گوشه ای از رنج هایی دانست که ملت فلسطین از تجاوزگری رژیم صهیونیستی متحمل می شود.