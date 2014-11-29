به گزارش خبرنگار مهر، محمد شجاعی پس از پایان دیدار تیمها صبای قم و صنعت نفت آبادان در لیگ برتر نوجوانان کشور که عصر امروز در قم برگزار شد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بازی در رده سنی نوجوانان دشواریهای خاص خود را دارد و ما هم در جریان سفرمان به قم مشکلاتی داشتیم و برای بازی که باید دیروز برگزار شد دیر به قم رسیدیم اما آقایان جنگ اعصاب علیه تیم نفت آبادان راه انداختند.
وی افزود: ما نیامدیم که فقط به این بازیکنان نوجوانان فوتبال آموزش دهیم بلکه باید مسائل اخلاقی هم مد نظر قرار گیرد و وقتی به بازیکن نوجوان از دقیقه ۶۰ میگویند که خودت را روی زمین بینداز و تمارض کن این بازیکن از همین سن این مسائل را فرا میگیرد و تا بزرگسالی در وجود وی میماند.
سرمربی تیم فوتبال نوجوانان صنعت نفت گفت: بازیکن نوجوان باید ۳۰ تا ۴۰ بازی در سال انجام دهد تا تبدیل به بازیکنی با تجربه کافی شود اما بازیکن ما در لیگ برتر ۱۰ بازی میکند و به خانه میرود و تا فصل آینده باید منتظر بماند در حالی که با این روش نمیتوان بازیکن ساخت.
وی در باره اینکه گفته است قم فوتبال ندارد تصریح کرد: من نگفتهام قم فوتبال ندارد بلکه حرف من این است که سابقه فوتبال خوزستان روشن است در حالی که استان شما بازیکن ملی پوش ندارد و اگر شما بازیکن ملی پوش دارید به من بگویید و اگر فکر میکنید صبا با قدرتهای سیاسی به شهر شما آمده فکر میکنید فوتبال در شهر شما رشد میکند؟
سرمربی نفت پس از اینکه یکی از خبرنگاران ملی پوشان صبا در تیمهای ملی پایه را برای وی نام برد گفت: پس احتمالا نسبت به سالهای قبل رشد کردهاید که به تیم ملی نوجوانان بازیکن دادهاید البته اگر امکانات قم را داشتیم ما هم نتایج بهتر از این میگرفتیم.
وی درباره آینده تیمش خاطرنشان کرد: قول میدهیم که تیم ما صعود میکند چرا که ۲ بازی خانگی در پیش داریم و یک بازی خارج از خانه ما با پتوی لاله است که در بازی رفت ۶ گل به این تیم زدهایم.