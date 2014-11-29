۱۰۰۰ محفل قرآن خانگی در خراسان جنوبی شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام کاظم لطفیان بعد ازظهر شنبه در دیدار مسئول دارالقرآن کریم با فعالان فرهنگی استان اظهارکرد: خراسان جنوبی ویژگی‌های ممتاز و منحصر به فردی در مباحث قرآنی دارد.

حجت‌الاسلام لطفیان با اشاره به اینکه خراسان جنوبی به آخوند داشتن شهره است، تصریح کرد: حضور این افراد در بطن زندگی مردمان این دیار موجب تقویت فرهنگ این جامعه شده است.

وی با بیان اینکه باید از موازی‌کاری درفعالیت‌های قرآنی جلوگیری شود، عنوان کرد: قرآن کریم در تحکیم بنیاد خانواده تاثیر شگرفی داشته که این عامل سبب گسترش محافل انس با قرآن خانگی شده که تا کنون در استان هزار محفل انس با قران خانگی شناسایی شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه نیروی انتظامی جزو یگان‌های افتخارآفرین در زمینه‌ فعالیت‌های قرآن است، عنوان کرد: برنامه‌های این نهاد با هدف ترویج فعالیت‌های قرآنی در جامعه ترویج می‌شود.

وی اظهارکرد: فعالیت‌های قرآنی خراسان جنوبی از انسجام خاصی برخودار بوده که باید در مرکز کشور برای تقویت فعالیت‌های قرآن و جلوگیری از موازی‌کاری در این فعالیت‌ها اقدام جدی انجام شود.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی نیز در این دیدار اظهارکرد: مقام معظم رهبری از قرآن به عنوان کتاب انقلاب یاد می‌کنند.

حجت‌الاسلام غلامحسین نوفرستی تاکید کرد: باید در بین فعالیت‌های قرآنی دستگاه‌های اجرایی، انسجام و هم پوشانی انجام شود.

وی در پایان یادآور شد: محافل قرآن خانگی در استان ارتقاء یافته و به گونه‌ای مباحث قرآن در جامعه ترویج شود که خروجی فعالیت‌های قرآن را در بطن زندگی مردم شاهد باشیم.