نگاهی به اتفاقات تمرین پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر تمرین امروز تیم فوتبال پرسپولیس در حالی برگزار شد که تعداد کمی از هواداران این تیم مقابل درب مجموعه درفشی فر حاضر شدند و پرسپولیس را مورد تشویق قرار دادند. خبرهای کوتاه حاشیه تمرین سرخپوشان به شرح زیر است:

* سوشا مکانی هنگام ورد به درفشی‌فر مورد استقبال هواداران قرار گرفت و آنها به علت عملکرد خوب این دروازه بان در بازی مقابل گل گهر سیرجان از وی تشکر کردند.

* کادر فنی پس از ورود بازیکنان به زمین جلسه 10 دقیقه ای را با بازیکنان برگزار کرد و حمید درخشان صحبت هایی را با بازیکنان انجام داد.

* رضا حقیقی و پیام صادقیان به علت مصدومیت در این تمرین غایب بودند. همچنین محمد نوری کاپیتان پرسپولیس در این تمرین غایب بود.

* حسین عبدی و حمید درخشان جلسه ای دو نفره را با درحین تمرین سرخپوشان با هم برگزار کردند. پاسکاری های دو به دو زمینی از برنامه دیگر پرسپولیسی ها در این تمرین بود.

* سوشا و مکانی و نیلسون تمریناتشان را زیر نظر نادر باقری انجام می دادند.

* پرسپولیسی ها با این تمرین بیشتر به کارهای بدنسازی پرداختند و اکثر این جلسه تمرینی به دویدن اختصاص داشت.

* در دقایق پایانی تمرین هم عناصر تهاجمی پرسپولیس به شوت زدن به دروازه بانان این تیم پرداختند.

* پرسپولیسی ها زیر نظر حمید درخشان به سانتر از جناحین و زدن ضربه سر پرداختند که سرمربی پرسپولیس تمرین را قطع کرد و تذکرات فنی داد.

* حدود 40 هوادار تمرین امروز پرسپولیس را از نزدیک نظاره گر بودند.