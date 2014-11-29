پاسخ پنا نیتو به افکار عمومی مکزیک/ اصلاحات برای مقابله با جرایم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "انریکه پنا نیتو" رئیس جمهوری مکزیک قصد دارد ساختار پلیس و قوانین قضایی این کشور را برای جلوگیری از گسترش جرایم سازمان دهی شده اصلاح کند. هدف از این اقدام پایان دادن به تبانی بین مقامات امنیتی و باندهای تبهکار عنوان شده است.

به دنبال کشته شدن 43 دانشجوی مکزیکی که از ماه سپتامبر توسط گروهی از جنایتکاران ربوده شده بودند، دولت مکزیک به شدت مورد انتقاد مخالفان خود قرار گرفته است. در همین راستا پنا نیتو طی سخنانی در جمع سیاستمداران مکزیکی با اشاره به جنایاتی از این دست گفت: مکزیک نمی تواند به این وضعیت ادامه دهد.

وی طرح هایی را برای یک رشته اصلاحات قانون اساسی و انحلال هزار و 800 نیروی پلیس شهری جهت ادغام آنها در سازمان های دولتی ارائه کرده است. اجرای این اصلاحات به کنگره مکزیک این اجازه را خواهد داد که دولت های محلی را در صورت اطمینان از رخنه کردن کارتل های مواد مخدر به آنها، منحل کند.

گفتنی است دانشجویان دوره تربیت معلم شهر ایگوالا در ایالت گوئررو پس از شرکت در اعتراضاتی در ماه سپتامبر ناپدید شدند. این در حالی است که توضیحات ارائه شده از سوی مقامات پلیس مبنی بر کشته شدن دانشجویان به دست تبهکاران مواد مخدر خیلی ها را قانع نکرده است.