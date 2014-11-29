معضلات مهم فرهنگی در اردبیل شناسایی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش عصر شنبه در نشست هم اندیشی فرهنگی مدیران دستگاه های اجرایی اضافه کرد: رفع معضلات فرهنگی توجه به عوامل و اقشار تاثیرگذار بوده و کار گروهی و تیمی در حوزه فرهنگ موثر است

وی افزود: در این راستا باید دستگاه های فرهنگی به صورت برنامه مدون و با هماهنگی و مشارکت یکدیگر گام های اساسی در کاهش آسیب های اجتماعی بردارند.

استاندار اردبیل با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان "فرهنگ و اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادی" از سوی مقام معظم رهبری یادآور شد: تقویت ارزش های دینی، صیانت از حقوق شهروندی و بهبود روابط اجتماعی از مولفه های مهم در کاهش آسیب های اجتماعی و فرهنگی است.

وی هدف از برپایی چنین نشست های هم اندیشی را تبادل نظر برای رفع معضلات فرهنگی و یافتن راهکار کاربردی بیان کرد و بیان داشت: باید دلیل خروجی نامطلوب برنامه های فرهنگی توسط متخصصان و صاحب نظران مورد بررسی قرار گرفته سپس بر رفع این آسیب ها اقدام جدی صورت گیرد.

خدابخش با بیان اینکه این استان از مفاهیم و منابع غنی در حوزه فرهنگ برخوردار است، تصریح کرد: نباید در حوزه فرهنگی جزیره ای عمل شود و یا در اجرا با بلاتکلیفی روبرو شویم.

وی متذکر شد: باید با هماهنگی و مشارکت همگان به ویژه دستگاه های فرهنگی نسبت به عملیاتی کردن برنامه های فرهنگی با نشاط و اراده محکم تر در جهت رفع مشکلات و تنگناهای فرهنگی اقدام شود.

این مسئول ادامه داد: برگزاری این نشست ها می تواند دیدگاه های نو و تازه ای را در اختیار شورای فرهنگ عمومی بگذارد و بدون تردید چنین جلساتی در توسعه استان اردبیل هم تاثیرگذار است، چرا که فرهنگ زیربنای همه توسعه ها است.