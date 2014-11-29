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۸ آذر ۱۳۹۳، ۱۷:۲۲

خدابخش:

معضلات مهم فرهنگی در اردبیل شناسایی شوند

معضلات مهم فرهنگی در اردبیل شناسایی شوند

اردبیل – استاندار اردبیل بر لزوم شناسایی معضلات مهم فرهنگی این استان در راستای کاهش آسیب های اجتماعی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش عصر شنبه در نشست هم اندیشی فرهنگی مدیران دستگاه های اجرایی اضافه کرد: رفع معضلات فرهنگی توجه به عوامل و اقشار تاثیرگذار بوده و کار گروهی و تیمی در حوزه فرهنگ موثر است

وی افزود: در این راستا باید دستگاه های فرهنگی به صورت برنامه مدون و با هماهنگی و مشارکت یکدیگر گام های اساسی در کاهش آسیب های اجتماعی بردارند.

استاندار اردبیل با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان "فرهنگ و اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادی" از سوی مقام معظم رهبری یادآور شد: تقویت ارزش های دینی، صیانت از حقوق شهروندی و بهبود روابط اجتماعی از مولفه های مهم در کاهش آسیب های اجتماعی و فرهنگی است.

وی هدف از برپایی چنین نشست های هم اندیشی را تبادل نظر برای رفع معضلات فرهنگی و یافتن راهکار کاربردی بیان کرد و بیان داشت: باید دلیل خروجی نامطلوب برنامه های فرهنگی توسط متخصصان و صاحب نظران مورد بررسی قرار گرفته سپس بر رفع این آسیب ها اقدام جدی صورت گیرد.

خدابخش با بیان اینکه این استان از مفاهیم و منابع غنی در حوزه فرهنگ برخوردار است، تصریح کرد: نباید در حوزه فرهنگی جزیره ای عمل شود و یا در اجرا با بلاتکلیفی روبرو شویم.

وی متذکر شد: باید با هماهنگی و مشارکت همگان به ویژه دستگاه های فرهنگی نسبت به عملیاتی کردن برنامه های فرهنگی با نشاط و اراده محکم تر در جهت رفع مشکلات و تنگناهای فرهنگی اقدام شود.

این مسئول ادامه داد: برگزاری این نشست ها می تواند دیدگاه های نو و تازه ای را در اختیار شورای فرهنگ عمومی بگذارد و بدون تردید چنین جلساتی در توسعه استان اردبیل هم تاثیرگذار است، چرا که فرهنگ زیربنای همه توسعه ها است.

کد مطلب 2432274
محمد میرزایی ناطق

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