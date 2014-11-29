۱۵۰ قهرمان ورزشی کشوری در پارس آباد شناسایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، احد احدزاده عصر شنبه در نشست با ورزشكاران پارس آباد گفت: در اين شهرستان بيش از شش هزار و ۹۰۰ نفر ورزشكار در قالب ۴۰ هيات ورزشی ساماندهی شده اند.

وی با بیان اینکه از این تعداد ۱۵۰ نفر قهرمان كشوری، آسيایی و بين المللی است، اضافه کرد: حمایت های لازم از ورزشکاران در اولویت برنامه های دستگاه های متولی است.

به گفته معاون فرماندار پارس آباد ۱۵ باب سالن ورزشی در شهرها و روستاهای این شهرستان دایر است.

احد زاده با بيان اينكه اعتبار عمرانی سال جاری اداره ورزش و جوانان شهرستان پارس آباد ۱۰ میلیارد ریال است، خواستار احداث شش باب سالن ورزشی تخصصی شد.

وی تاکید کرد: همچنين ايجاد و راه اندازی نمايندگی اداره ورزش و جوانان در بخش های تازه كند و اسلام آباد در توسعه و بهبود کیفی برنامه های ورزشی این دو بخش ضروری است

مشکلات ایاب ذهاب تیم های ورزشی رفع می شود

در ادامه مدير كل ورزش و جوانان استان اردبيل با بيان اينكه ۴۰۲ هيات ورزشی در استان فعاليت دارند تصریح کرد: ارايه امكانات ورزشی در مقابل خروجی هيات های ورزشی در شهرستان های استان انجام می شود.

ایوب بهتاج در عین حال به فعال بودن ۱۷ هيات از ۴۰ هيات در شهرستان پارس آباد اشاره کرد و خواستار فعال شدن ساير هيات های ورزشی شد.

وی با تاکید به حمایت از ورزشکاران و قهرمانان ورزشی در خصوص حل مشكلات اياب و ذهاب تيم های ورزشی به شهرهای مختلف كشور قول مساعد داد.