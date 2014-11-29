کاروان المپیک مازندران 15 مدال کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر حبیب حسين زادگان عصر شنبه در آیین تجلیل از ورزشکاران، استان مازندران را استاني ورزش خيز دانست و افزود: در بازيهاي آسيايي و المپيك مازندران مدال بدست آورده كه نشاندهنده پتانسيل بالاي استان است.

مديركل ورزش و جوانان مازندران ادامه داد :اگر ورزشكاران مازندراني مورد حمايت قرار گيرند مي توانند در المپيك آتي يك سوم از مدال هاي كسب شده را بدست بياورد.

حسين زادگان به كمبود امكانات ورزشي استان اشاره كرد و گفت : اگر بخواهيم با امكانات خود كار كنيم نمي توانيم پاسخگو مطالبات مردم باشيم.

وي به برگزاري نخستين ليگ جهاني در شهرستان جويبار اشاره كرد و بيان کرد: در اين مسابقات بيمه رازي شهرستان جويبار مقتدرانه توانست كشور آمريكا را شكست دهد.

مديركل ورزش و جوانان مازندران با بيان اينكه مازندران براي برگزاري ۲۰۱۵ آمادگي لازم را دارد، افزود : اميد است با حمايت مسولان اين بازيها نيز به ميزباني استان مازندران برگزار شود.