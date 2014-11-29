به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیرضا پناهیان بعدازظهر شنبه در مراسم بزرگداشت مرحوم آیتالله محمدرضا مهدویکنی در دانشگاه اصفهان با بیان اینکه ابهامات ذهنی در خصوص دلیل اصلی مشکلات موجود در کشور در بین افراد جامعه وجود دارد، اظهار داشت: برخی از مردم به دنبال پاسخ این سوال هستند که آیا مشکلات اساسی کشور ما به نبود صداقت و یا ضعف اعتقادات در افراد مربوط میشود و یا اینکه به دلیل شدت دشمنی دشمنان خارجی است.
وی با تاکید بر اینکه نمیتوان شدت و ضعف دینداری در بین افراد جامعه، ضعف مدیران در عرصه قدرت و مدیریت و یا ایراد به ساختار مردمسالاری دینی را جزو مشکلات اساسی کشور دانست، افزود: بنده به عنوان کسی که مطالعات زیادی در این راستا داشته ام عنوان میکنم که مشکل اساسی ما در جامعه ربطی به ضعف و شدت لیاقتها، اعتقادات دینی و انقلابی و افکار عوام و خواص و تهاجمات خارجی ندارد.
استاد حوزه و دانشگاه دانش و آگاهی را مشکل عمده کشور دانست و ادامه داد: در این راستا افزایش علم و دانش در بین اقشار و مسئولیتهای مختلف میتواند در توسعه و پیشرفت کشور نقش داشته باشد.
دسترسی به دانش ایران را در برابر تهاجمات خارجی بیمه میکند
حجتالاسلام پناهیان با تاکید بر اینکه اگر دانش اداره کشور را داشته باشیم در مقابل تهاجمات خارجی و توطئههای بیگانگان بیمه میشویم، ادامه داد: باید هشیار باشیم که دشمنان ما در حد و اندازه وارد کردن ضربه و خسارت به کشورمان نیستند.
وی کمبود دانش را دلیل اختلافات و تفرقههای داخلی دانست و ادامه داد: ضعف در اعتقادات و یا کمبود لیاقتها ناشی از کمبود دانش تربیت دینی است.