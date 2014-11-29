۸ آذر ۱۳۹۳، ۱۷:۳۰

در گفتگو با مهر اعلام شد:

دعوت از رئیس جمهور و شهردار تهران در مراسم 16آذر دانشگاه شریف

تشکلهای دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف از رئیس جمهور و شهردار تهران برای حضور در دانشگاه در روز 16 آذر دعوت به عمل آورده اند.

مهدی انصاری - مسئول بسیج دانشگاه صنعتی شریف در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های روز دانشجو در این دانشگاه گفت: برای روز 16 آذر از رئیس جمهور به عنوان مهمان ویژه مراسم در دانشگاه شریف دعوت کرده ایم که البته تا این لحظه جواب قطعی از سوی ریاست جمهوری درخصوص حضور یا عدم حضورشان اعلام نشده است.

وی افزود: با توجه به اخبار شنیده شده از منابع مختلف به احتمال زیاد رئیس جمهور برای مراسم روز دانشجو به دانشگاه علوم پزشکی ایران و یا دانشگاه علوم پزشکی تهران خواهد رفت.

انصاری در پاسخ به این سوال که درصورت عدم حضور رئیس جمهور گفت: به دلیل اینکه انجمن اسلامی مستقل برنامه بزرگی با حضور قالیباف شهردار تهران و برنامه مناظره برای این روز در نظر گرفته است اگر حضور رئیس جمهور منتفی شود بسیج دانشجویی برنامه ای بطور مستقل برای روز دانشجو ندارد.

ندا نظری

