تنها19 دستگاه اداری دارای شبکه فیبر نوری هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی شهامی ظهر شنبه در جلسه ستاد دولت الکترونیک استان زنجان افزود: با بررسیهای صورت گرفته در خصوص زیرساختهای ICT، این زیرساختها به دو بخش تقسیم میشود که شبکه فیبرنوری و پهنای باند در این قالب قرار دارند.
وی ادامه داد: در بخش زیرساختها مشکل در زمینه پهنای باند میشود زیرا پهنای باند کشور نیز از طریق استان قزوین تأمین میشود که ما برای قطب شدن در این حوزه باید عهدهدار این مسئولیت شویم.
شهامی افزود: در حال حاضر 7 مرکز مخابراتی در شهر زنجان، 14 مرکز در سایر شهرستانها و 194 مرکز در روستاها مستقر است که دو مرکز شهری و 16 مرکز روستایی با مشکل روبه رو هستند.
شهامی افزود: همچنین در بخش کیفیت تلفنهای ثابت در برخی از مراکز شهری و روستایی بنا به دلایل مختلف مشکلاتی به چشم میخورد که در صدد رفع آنها هستیم.