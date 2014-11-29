به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه با اشاره به عمر سرپرستی در وزارت علوم آمده است: وزارت علوم و تحقیقات و فناوری در شرایطی به شما تحویل داده شده است که در طول حدود ۴۸۰ روز از عمر دولت حدود ۱۶۳ روز با سرپرست اداره شده است. اما آن واقعیتی که نمیتوان از نظر دور داشت، اوضاع نابسامان وزارت علوم طی ۱۶ ماه گذشته است. ظاهراً تلاش عدهای برای قبضهکردن امور وزارت علوم و تبدیل دانشگاههای کشور به پایگاه احزاب و جریانات سیاسی، تنها گزینهای است که این بلاتکلیفی و نابسامانی را سبب شده و واقعیتی است که نمیتوان از آن چشم پوشید.
در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به وظیفه اجرای سیاستهای کلان ملی در حوزه علم و فناوری و سند بالادستی نقشه جامع علمی کشور که بر عهده وزارت علوم است، یادآور شده است: سخنان در خور توجه جنابعالی در جلسه رأی اعتماد، این امید را بوجود آورده که اوضاع چند ماه اخیر که روند رشد علمی کشور را با چالش جدی رو به رو کرده است، اصلاح و عقبماندگی حاصل از آن با روندی پرشتاب و رو به جلو جبران شود و آنچه جامعه علمی کشور در این مدت از دست داده را دوباره به دست آورد و بالندگی و نشاط بار دیگر در مراکز دانشگاهی و علمی احساس شود.
بسیج دانشگاه تربیت مدرس تهران در این بیانیه تاکید کرده است: لذا با توجه به حساسیت برهه کنونی و تأکید مقام معظم رهبری (دامت برکاته) مبنی بر لزوم استقرار آرامش در فضای علمی کشور، از جنابعالی تقاضامندیم در مقام عمل نیز با فصلالخطاب قرار دادن رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و دوری از عناصر فتنه، پیشرفت و اعتلای سطح علمی کشور را با تاکید بر اجرای راهبردهای کلان ملی در نقشه جامع علمی کشور و تحقق فرمان صریح رهبر معظم انقلاب در موضوع «علوم انسانی اسلامی» را به عنوان یکی از اصلیترین اهداف، دنبال کنید.