فناوری هسته ای باید به حوزه صنعت و کشاورزی ورود پیدا کند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خلفی عصر شنبه در نشست با اساتید و تعدادی از دانشجویان دانشگاه زنجان افزود: ورود سرمایه گذار به حوزه پرتودهی به محصولات کشاورزی نقش مهمی در تحول در حوزه کشاورزی دارد.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی سازمان انرژی اتمی ادامه داد: با وورد هر چه بیشتر فناوری صلح آمیز هسته ای به زندگی مردم، آنها اثرات مثبت توسعه را بیشتر احساس می کنند و امیدواریم با صدور خدمات علمی، زیرساخت تولید استاندارد و صادرات در کشور فراهم شود.

خلفی با یادآوری دوران آشنایی و همکاری خود با دکتر شهریاری، ورود فنآوری و دانش صلح آمیز هسته ای به حوزه صنعت و کشاورزی را از برنامه های این شهید عنوان کرد و افزود: در این زمینه گام های ساسی زیادی برداشته شده بود.

معاون سازمان انرژی با بیان اینکه شهید شهریاری یکی از تاثیرگذارترین افراد کشور بود ادامه داد: به برکت خون این شهید و شهیدان انقلاب اسلامی کشور در یک وضعیت رو به جلو است و امیدواریم این اقدامات و تلاش‌ها ادامه پیدا کند.

خلفی گفت: شهید تاکید داشت که باید علم و دانش را به دل جامعه برد و به مردم شناساند و مقامات را متقاعد کرد که برای توسعه پایدار هسته‌ای باید این علم وارد زندگی مردم شود، در این صورت می‌توان از مردم انتظار حمایت داشت و خداوند را شاکریم که این مهم به خوبی محقق شده است.

وی با بیان اینکه کشور به برکت خون این شهید و شهیدان انقلاب اسلامی در یک وضعیت رو به جلو است و امیدواریم این اقدامات و تلاش‌ها ادامه پیدا کند، افزود: مردم ایران به قدری حق‌شناس هستند که همواره از نظام، سیاست و رهبر دفاع کرده‌اند و این دانش و سودمندی آن کمک بزرگی برای بالا بردن کیفیت زندگی مردم است و به همین جهت مردم راضی هستند برای رسیدن به توسعه پایدار هسته‌ای ظلم‌هایی را که به آنان می‌شود تحمل کنند.

معاون سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه شهید شهریاری در کنار بینش عمیق دارای خصیصه دوراندیشی بود ادامه داد: از سال 70 با شهید شهریاری دوست بودم. داشتن روحیه گذشت علمی و بینش عمیق وی سبب شده بود به منشا علوم اشراف داشته باشد به همین جهت همواره دوستان و همکاران این شهید به بودن در کنار او افتخار می‌کردند.

خلفی توسعه و پیشرفت علمی را از مهم ترین دغدغه های شهید شهریاری عنوان کرد و گفت: شهید شهریاری آرزو داشت یکی از سیستم‌های پرتودهی گاما در کشور ساخته شود که خدا را شاکریم این سیستم سال گذشته در کشور کاملا بومی سازی شد و در زمینه ارتقای سلامت فعالیت می‌کند.

وی گفت: فعالیت‌های شهید شهریاری کاملا شجاعانه بود مثلا تا قبل از وی کسی جرات نمی‌کرد وارد کدهای محاسباتی شود ولی وی در این امر ورود پیدا کرد و توانست موفقیت ارزنده و چشمگیری در این عرصه داشته باشد.