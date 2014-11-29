پرسپولیس قربانی تصمیمات سازمان لیگ می شود/ استیلی درست می گوید

به گزارش خبرنگار مهر، حمید درخشان در پایان تمرین عصر شنبه پرسپولیس ضمن بیان این مطلب به خبرنگاران گفت: متاسفانه پرسپولیس دارد قربانی تصمیمات سازمان لیگ می شود و هر چقدر هم که ما می گوییم مشکل داریم گوش شنوایی وجود ندارد.

درخشان ادامه داد: سازمان لیگ توجهی به درخواست های ما ندارد و فقط به فکر این است که برنامه ریزی خودش را انجام دهد. ما مشکلات زیادی داریم اما کسی به این مشکلات توجهی نمی کند.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در مورد اظهار نظر حمید استیلی که گفته بود پرسپولیس خانزاده را بدهد تا ما خالقی فر را به این تیم بدهیم نیز گفت: هر چه حمیدخان بگوید درست است. ما باید با هم بنشینیم و در این مورد صحبت کنیم.

درخشان در پایان تاکید کرد از بازیکنان خارجی که برای نیم فصل دوم جذب خواهد کرد شناخت کافی دارد.