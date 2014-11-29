برنامه ششم طبق مولفه های سلامت تدوین شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یونسی عصر شنبه درکارگروه سلامت و امنیت غذایی که در سالن شماره ۲ استانداری برگزار شد اظهار داشت: داشتن برنامه و فعالیت در چهارچوب این برنامه از ضروریات است و هیچ جامعه ای به پیشرفت نمی رسد مگر این که در راه توسعه با توجه به قوتها و ضعفها پیش برود.

وی در ادامه تصریح کرد: داشتن برنامه های مدون کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت از جمله مولفه هایی است که بشر در مقابل آن سر تعظیم فرود آورده است.

وی خاطر نشان کرد: پیشنهاد ما این است که دو کمیته با عنوان کمیته بهداشت، سلامت و امنیت غذایی وکمیته تربیت بدنی و ورزشهای همگانی تشکیل گردد.

معاون سیاسی استاندار مازندران با بیان اینکه موضوع آب شرب از موارد مهم است تاکید کرد: تامین آب شرب سالم، جبران کمبود آب از آبهای سطحی، شناسایی آلوده کننده ها ی اصلی آب اعم از شهری روستایی و صنعتی، سموم کشارزی و پسماند از موارد مهم قابل بررسی است.

وی گفت: در برنامه ششم توسعه به برخی از بیماریها که در استان رواج بیشتری دارد توجه ویژه ای شود تا شیوع این بیماریها کاهش یابد و کار بزرگی در استان انجام گیرد.

یونسی خواستار استفاده از ظرفیت آب منطقه‌ای، هلال‌احمر و آب و فاضلاب ومدیر پسماند استان برای تدوین برنامه مناسب در حوزه بهداشت و سلامت غذایی شد.

قاسم جان بابایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران نیز، اظهار داشت: بخش اساسی تحول سلامت به پیشگیری و درمان اختصاص دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران افزود: سند ساماندهی تهیه و توزیع و استفاده سموم تدوین شده است که نیاز به بازنگری مجدد دارد.

جان بابایی با اشاره به اهمیت سلامت آب شرب در استان گفت: مسئله پسماند و دفع زباله از مسائل مهمی است که آب شرب استان را با مشکل روبرو می کند و باید به صورت جدی پیگیری شود.

وی خواستار رسیدگی به وضعیت آب شرب و آبهای سطحی همچنین دفع زباله و پسماند در شورای تلفیق استان شد.

جان بابایی در ادامه خواستار استاندارد سازی سروسیهای بهداشتی وآب آشامیدنی مدارس در برنامه ششم توسعه شد و تاکید کرد: بحث پس آبها، کود های شیمیایی، پسماندو فاضلابها باید جدی گرفته شود.